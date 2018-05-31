起底浙江户用光伏 窥探全国今朝与明日

浙江户用光伏为何能够全国领先？立足浙江，我们试图窥探全国户用光伏的今朝与明日。

浙江的四月，刚刚可以感知到接近夏日的炎热。从杭州到上海，途径嘉兴一线的高铁上，向窗外望去，沿线你所能看到的每一户房子的屋顶上，不间断地都会安装着家庭光伏。密度如此之高，正是全国知名“嘉兴模式”的最直接写照。

近几年，光伏行业在户用光伏市场不断加码，花样也在不断翻新，已然成为光伏行业不可忽视的一个市场。

浙江能源监管办方面回复《能源》记者时表示，实施“百万屋顶”工程后，浙江省家庭屋顶光伏并网户数已经从2015年的349户攀升到2017年12月底的15．8万户（含住宅周边公共建筑屋顶，比电网企业统计的数据12．8万户多），装机容量656兆瓦，位居全国之首。虽然并网户数和装机规模高居国内第一，且继续呈快速发展态势，但是距离既定目标仍有较大的差距。

不过，广阔的户用光伏市场依然存在质量差、虚假宣传、价格竞争等乱象，甚至衍生出“光伏贷”等骗局，使得不少人对户用光伏的信任在顷刻间崩塌。

一方面，户用市场潜力巨大，先有浙江的“百万屋顶”，后有山东的“千万屋顶”、江西省“万家屋顶”。另一方面，户用市场鱼目混珠、事端频生。

经历近两年的混沌之后，户用光伏能否拨乱反正，寻求破局之道值得关注。

浙江作为户用光伏市场的发源地，不仅装机量领跑全国，也涌现出晴天科技这类本土企业，开始在光伏业内崭露锋芒。

浙江省为何能做到户用光伏领先全国？有哪些经验与教训值得借鉴？未来的户用光伏发展又如何能够少走弯路？

带着这些问题，《能源》记者实地调研浙江户用光伏发展情况，立足浙江，力图以此窥探到全国户用光伏的今朝与明日。

百万屋顶

绍兴市嵊州区马仁村的马强（化名）家里，一座二层小楼的房顶安装着30块光伏板，屋顶发电、二层自住、一层存货，在这个村子里，大部分房屋都能够达到这般的“一房三用”。

户用光伏的并网有两种模式，“全额上网”和“自发自用，余电上网”。并网后屋顶光伏不仅可以发电自用，还能够赚钱，在减少燃煤消耗的同时，也成了家庭增收的一部分。

马强家的屋顶光伏装机为8．4千瓦，选用的是英利因能品牌，采用全额上网模式，去年8月并网，截至今年4月份，8个月的时间里，发电量共计达到5886．98千瓦时。英利因能浙江区域的品牌负责人对此表示：“到了夏天发电量会更多，像马强家这样的情况，自并网日开始算起的一个自然年，发到一万度电没有问题。”

马强告诉《能源》记者，整个屋顶光伏的前期投资在6万左右，现金结付方式。每度电在0．85元，加上0．1元的省级补贴和0．2元的市级补贴，补贴按照从并网那一年的政策执行20年不变，电网公司依据每月发电量结算，每个月的收益在四百到六百元不等。

比起贷款，在浙江采用的现金全款交付投资的业主不在少数，《能源》记者了解到，现金方式大概可以在6－7年收回成本，如果是贷款模式，回本要将近8年。“和老百姓讲清楚了之后，现在不少人选择现金方式，因为自有资金的投资回报会更快。”浙江省太阳能行业协会秘书长沈福鑫说。

“光伏贷”骗局并未在浙江发生过，质量问题现今也较为少见。沈福鑫表示，浙江户用市场并不是企业想进就能进，需要政府备案和达到准入标准，得到地方政府和银行信用的多方信任。浙江省的户用光伏能够取得今天的成绩，政府的引导和监管起到了十分关键的作用。

浙江在2016年提出光伏“百万屋顶”计划，发布了《浙江省人民政府关于推进浙江省百万家庭屋顶光伏工程建设的实施意见》，文件提出：2016―2020年全省建设家庭屋顶光伏装置100万户以上，总装机规模300万千瓦左右。

截至去年年底，浙江省“百万屋顶”计划达到了20万户左右。从去年的安装量水平来看，发展最好的区域是嘉兴、衢州、金华等地。

这些地区之外，浙江不少区域也开始发力。宁波地区出台相关政策，9万户的指标内每度电补贴一毛五，持续三年时间，9万户之外则补贴政策取消。湖州也表示2018年将新增家庭屋顶光伏2．1万户。

与其他省份相比，浙江省政府的推动力度更为明显。其政策方面的倾斜为户用的发展提供了较大空间，补贴方面，在国家每度电0．42元的基础上，浙江省再省补0．1元，到市级再另有补贴，根据各地政策不同补贴程度不一。

户用发展的同时带来的也是经济的利好，《实施意见》中曾提到，要结合光伏小康工程建设，在26个加快发展县和婺城、兰溪、黄岩3个区（市）原年收入4600元以下低收入农户和省级结对帮扶扶贫重点村，开展光伏小康工程建设，建成家庭屋顶光伏20万户以上。

户用市场的开发，对于区域经济的拉动来自几个方面。一是当地居民的增收，二是企业销售组件带来的增长，三是增加了一部分新的工程公司。

浙江户用市场发展到如此程度，并非从最开始就是一帆风顺。记者通过区域经销商了解到，在户用发展之初，因为房屋归属权问题，可能一户人家拥有多套房产，许多地区城管局和城建办并不允许安装家庭光伏。另外在推广上面难度颇高，民众对产品的认知度不够，缺乏对品牌的信任。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215554-1.html

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