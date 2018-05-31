¿Æ¼¼´«Ã½Íø »¥ÁªÍø×ªÔØ ÍøÒ× 2018-05-31 12:05
Taxify»ñÐÂÒ»ÂÖÈÚ×Ê¹ÀÖµ´ï10ÒÚÃÀÔª µÎµÎ²ÎÍ¶,µÎµÎ ÈÚ×Ê ¶À½ÇÊÞ taxify ²ÎÍ¶
¿Æ¼¼´«Ã½ÍøÑ¶ ÍøÒ×¿Æ¼¼ÐÂÎÅ 5ÔÂ30ÈÕÏûÏ¢£¬Å·ÖÞ¹²Ïí³öÐÐÆóÒµTaxify½ñÈÕÐû²¼»ñµÃ1.75ÒÚÃÀÔªÈÚ×Ê£¬´÷Ä·ÀÕ¡¢µÎµÎ¡¢Korelya CapitalµÈ²ÎÓëÍ¶×Ê¡£±¾ÂÖÈÚ×ÊÖÐ£¬Taxify¹ÀÖµ´ïµ½10ÒÚÃÀÔª£¬ÂõÈë¶À½ÇÊÞÐÐÁÐ¡£ÕâÒ²ÊÇ¼Ì°ÍÎ÷99Ö®ºó£¬µÎµÎÍ¶³öµÄÁíÒ»¼Ò¶À½ÇÊÞÆóÒµ¡£
Taxify³ÉÁ¢ÓÚ2013Äê£¬×Ü²¿Î»ÓÚ°®É³ÄáÑÇ£¬Ö÷ÒªÔÚÅ·ÖÞºÍ·ÇÖÞÔËÓª¡£Taxify¹Ù·½³Æ¸Ã¹«Ë¾Ä¿Ç°ÓµÓÐ1000ÍòÓÃ»§£¬ÒµÎñ¸²¸Ç25¸ö¹ú¼Ò¡£
È¥Äê8ÔÂ£¬µÎµÎÔøÐû²¼Í¶×ÊTaxify²¢½¨Á¢Õ½ÂÔºÏ×÷¹ØÏµ¡£²»µ½Ò»Äê£¬Taxify±ãÒÑÑ¸ËÙ³ÉÎªÐÐÒµ¶À½ÇÊÞ£¬µÎµÎµÄÍ¶×Ê¿ÉÎ½Ïàµ±³É¹¦¡£
µÎµÎ±íÊ¾£¬´ÓÈ«¾ÖÀ´¿´£¬TaxifyÖ»ÊÇµÎµÎÈ«Çò»¯Í¶×ÊÖÐµÄÒ»»·£¬µÎµÎÍ¨¹ýÍ¶×ÊºÏ×÷£¬ÒÑÔÚÈ«ÇòÒÑ¾´î½¨ÆðÒ»¸ö¸²¸Ç°Ë´ó³öÐÐÆ½Ì¨µÄÒÆ¶¯³öÐÐÍøÂç¡£
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-215555-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm
1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»
2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»
3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£
4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦ÐÖú´¦Àí¡£
³£Ì¯¿ª×ÅÒ»ÕÅµç×Ó³ÇÎïÒµËù·þÎñµÄÔ°ÇøÆ½ÃæÍ¼£¬ÉÏÃæÏêÏ¸Ãè»æÁË²úÒµÔ°µÄÃ¿¸ö½ÇÂä
Äê¸âÂèÂè¶¨ÖÆ£º¸ßÑÕÖµÓÖºÃÓÃµÄÒ°²Íµæ
5ÔÂ29ÈÕ£¬Î´À´ÖÇÄÜ»¯ÉÌÒµ·å»áµÚ¶þÕ¾ÔÚºÏ·Ê¾Ù°ì£¬Ö÷°ì·½Í¿Ñ»ÖÇÄÜÔÚ·å»áÉÏÓëÈÙÊÂ´ïÈÙµç¼¯ÍÅÇ©ÊðÕ½ÂÔºÏ×÷ÐÒé¡£
¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£