“四川造”3D打印血管有望年内进入临床试验

“营造良好科研环境，吸引人才汇聚四川。”说到这儿，康裕建放下讲稿，“作为一名大老远来的‘蓉漂’，我感受很深啊。”引得台下听众莞尔。这位美国毒理科学院院士、四川大学再生医学研究中心主任代表第七批省级院士（专家）工作站的进站专家在大会上发言。会议间隙，他对记者谈起了科技创新，也谈到了团队的最新进展。

2009年，康裕建作为中组部首批“千人计划”国家特聘专家回国发展，落脚点选择了成都。“当时还担心不适应四川环境。”他笑言，事实证明，在成都很舒服，“辣椒啊什么的都很习惯。”

感觉舒服，不仅因为饮食。在他看来，四川为科研人才提供了人力、资金、政策等方面的全力支持，为科学家提供了好机遇。“过去做创新，大家先问‘美国人做了没有？’如果答案是否定的，那么就会怀疑自己。”现在，从政府到科研机构，都不断倡导“敢于走前人没走过的路”。

说到这儿，他提起了团队在前沿领域的最新进展：全球首创的3D生物打印血管，有望年内获得人体临床试验批准。一位业内人士介绍，这意味着如果进展顺利，产品有望在未来5年左右投入市场。

所谓3D打印血管，是以人体干细胞等组成“生物墨汁”，通过自主研发的3D打印设备，“打印”出具有生物活性的人工血管，用于心血管疾病治疗。和传统人工血管相比，它可终身使用而无需每10年更换一次，也无需终身使用抗凝剂。

“如果没有企业家，科学家就是‘瞎子’；没有科学家，企业家就是‘瘸子’。”康裕建说，在四川设立院士专家工作站，就是在科学家和企业家之间架桥梁，有效促进了智力流动、资源共享。他和团队通过人才和技术输出，和省内企业合作创建了三个再生医学技术转化公司，“我将始终坚持一点：在成都研发，（成果）在全球推广。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215556-1.html

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