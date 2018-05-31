工业企业利润将维持10%以上中高速增长

由于基数回升和量价放缓等因素，工业企业利润或将于3季度出现温和回落，但是整体来看仍有多项支撑因素，全年将维持10%以上的中高速增长。

4月份工业企业利润增速出现明显回升，引发市场关注。记者综合多方预测，由于基数回升和量价放缓等因素，工业企业利润或将于3季度出现温和回落，但是整体来看仍有多项支撑因素，全年将维持10%以上的中高速增长。

广发证券首席宏观分析师郭磊表示，4月企业利润增速是过去6个月高点，再次证伪了对经济过于悲观的假设。对于后续走势，工业的量价可能在三季度放缓，企业实际财务成本或处于高位，企业利润可能会温和放缓。从工业增加值和工业企业利润的角度看，今年的6月、8月、9月、10月都属于基数高点。在环比力量不变的情况下，高基数会带来同比下行。“估计工业企业利润累计增速可能会从1-4月的15%放缓到年度的13%左右。”郭磊认为。

中信证券首席经济学家诸建芳预计，2018年工业企业利润仍然将保持10%-12%左右的中高速增长。从经济整体来看，全球贸易回暖、中国资本开支回暖和超市场预期的房地产开发投资将保障2018年中国经济的平稳增长，工业生产也会保持中高速扩张；从价格上看，我国当前“供给扩张滞后于需求扩张”的工业品供需格局以及全球经济回暖将对工业品价格形成支撑，预计全年PPI仍将保持3%-4%左右的涨幅，这将对工业企业利润的扩张形成支撑。

此外，诸建芳表示，中国全部工业行业产能利用率自2017年下半年起持续高于76%，达到近五年来阶段性新高，标志着中国周期性行业已经达到“出清”状态。产能过剩问题基本化解、工业行业产能的出清有利于保持工业企业利润扩张。

“企业盈利增速会跟随名义GDP增速回落且弹性更大。”招商证券首席宏观分析师谢亚轩表示，2018年相对于2017年回落的方向是确定的，现在关键是要预判回落的幅度。他认为，减税降费、劳动力成本控制、去产能加环保限产等三项政策能推动利润率的持续上升，从而在一定程度上抵消名义经济增长的放缓。

在诸建芳看来，多方面因素有望推动工业行业新一轮资本开支扩张周期的到来。2016年至今，工业企业资产负债率持续处于57%以下，历史低位的资产负债率有利于工业企业开启一轮资本开支扩张的周期。另一方面，2018年中国将开启新一轮重大工程技术改造，将会对存量固定资产投资进行技术升级和更新换代；同时，8000亿的减税政策重点实施领域在制造业，将会促进制造业行业的回暖。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215561-1.html

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