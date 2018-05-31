又拖后腿了！4月印度新增屋顶太阳能仅40MW

印度新能源和可再生能源部（MNRE）发布了2018年4月新的安装统计数据称，屋顶新能源系统达到40兆瓦，远低于预期目标的200兆瓦。

印度新能源和可再生能源部（MNRE）发布了2018年4月新的安装统计数据称，屋顶新能源系统达到40兆瓦，远低于预期目标的200兆瓦。

这已经不是印度屋顶太阳能第一次发展不及预期。在2017－2018财政年度，联网屋顶太阳能装机表现不佳，设定1000兆瓦的目标就达到了352．83兆瓦。值得注意的是，2017－2018年，中央政府已将其屋顶太阳能目标从5000MW下调至1000MW。

累计数字（截至2018年4月30日）也令人沮丧。到目前为止，印度在屋顶太阳能部分仅实现了1065．41兆瓦，而地面安装的太阳能装机正在增加，累计统计数据显示为20819．64兆瓦。

作为全球最大的可再生能源扩张计划的一部分，到2022年，印度的目标是从可再生能源中获得175吉瓦的能源，太阳能发电量达到100吉瓦，屋顶太阳能占40吉瓦。

这就意味着，四年后，印度预计将有38个太阳能园区向国有配电公司出售电力供应最终用户。预计实现175GW的可再生能源投资需求将达到1250亿卢比。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215563-1.html

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