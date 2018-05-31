丁建：薄膜太阳能引领人类进入移动能源时代

丁建指出，现在晶硅太阳能在整个的太阳能市场份额占94％，将近100GW，而薄膜太阳能只占6％。晶硅太阳能目前是一个传统发电市场，可以说是一个红海的市

28日，SNEC第12届（2018）国际新能源与智慧能源论坛在上海举办了首届全球移动能源大会，汉能薄膜发电集团高级副总裁、CTO丁建博士做了“薄膜在移动能源的应用”的主题演讲。丁建认为，薄膜太阳能改变世界，引领人类进入移动能源时代。

丁建指出，现在晶硅太阳能在整个的太阳能市场份额占94％，将近100GW，而薄膜太阳能只占6％。晶硅太阳能目前是一个传统发电市场，可以说是一个红海的市场。因为硅晶的装备和原材料都标准化，所以它只能拼成本，拼规模。而移动能源是一个蓝海市场，比较贴近终端用户，而且是高附加值的，有无人机、物联网、新能源汽车还有终端的一些客户。相对于硅晶太阳能，薄膜太阳能的成本与其相近，但是应用却更加灵活。因为有柔性特征，他可以做移动能源，也可以做分布式发电和大型电站。

丁建介绍，柔性薄膜太阳能在移动能源里面占主导的地位，特性是弱光发电，轻、薄技术以及可叠层。薄膜技术从传统的砷化镓发展到目前第四代的砷化镓，它的功率和重量比已经提高了1．5倍。

丁建表示，薄膜太阳能的应用的扩展有很多。高空长航时无人机用砷化镓的芯片来取代晶硅，重量就降低了95公斤，航时会更长。小型的固定翼飞机，常规的时间是2至3小时，可以把它延长到8个小时。利用薄膜技术的新能源的动力车，可以高效、高可靠性，而且美观。物联网，电池必须要弱光性特别好，尺寸是定制的薄膜。未来，一个系统的电路板可能会被一个薄薄的太阳能片所取代。

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