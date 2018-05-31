水质监测设备反弹明显 产业链全面开启“品牌时代”

目前，水质监测行业由快速回暖步入稳定发展阶段。随着互联网技术成为在线监测系统的支柱，以及多元化品类快速发展，水质监测行业的规模不断扩大，需求侧的消费体

目前，水质监测行业由快速回暖步入稳定发展阶段。随着互联网技术成为在线监测系统的支柱，以及多元化品类快速发展，水质监测行业的规模不断扩大，需求侧的消费体验持续提升。总的来说，水质监测的发展方式正由规模速度型向质量效益型转变，逐步在品牌塑造、模式创新、技术应用等环节全方位改进。

水质监测设备反弹明显产业链全面开启“品牌时代”

随着水环境治理稳中向好，水质监测行业也由快速回暖步入稳定发展阶段。在保持快速增长的同时，水质监测也在进入变革期，预计2018年水质监测产业链全年增速将维持在10％左右。

业界人士指出，按照这样的发展速度，水质监测品牌的引领作用会进一步加强，整体上会朝着产值超1000亿元的目标中高速推进。与此同时，数字技术在水质监测行业的应用逐步深入，监测设备借助移动互联网发展，使在线监测系统成为需求侧实验室设备和便携式以外的第三种常规监测模式。这表明，水质监测行业在稳定发展中进入了一个小高潮。

随着信息技术的发展应用及其与水质监测企业不断融合，智能化、数字化、精准化将越来越成为水质监测行业的明显特征。有些监测设备企业开始大力向整体解决方案服务转变，业务也开始触及除装备制造外的项目运维、工程建设、整站式服务品牌全覆盖的经营模式，不仅为水质监测行业带来了更大商机，也为需求侧带来了不同的消费体验。

诚如水质监测在品类方面最显著的特征是单品设备爆发式增长，品牌化竞争加剧成为水质监测赛道上的新常态。调查结果表明，面对“大而全”和“小而精”的水质监测设备，往往后者更容易获得业界青睐。从供应端来看，水质监测有去规模化、微利润的优势，具备规范化、零售华基因，也意味更容易规模化占领市场。

得益于需求侧发力和监测技术提升，水质监测在线系统呈现爆发式增长，越来越成为上游企业一个重要的销售渠道。在互联网技术的作用下，整个水质监测设备销售格局开始蔓延至一个全时代的场景趋势，随着行业需求侧消费日趋个性化、多层次和多样化，除了传统监测设备如水质采样器、COD测定仪、水质重金属检测仪外，智能型数据采集传输仪、水质在线监测系统等新一代品牌制造业越来越活跃。

可以说，目前水质监测行业已经发展道路一个经营多元化，模式多元化的阶段。借助互联网和大数据提升项目运营效率和营销转化率，水质监测监测企业已开始呈现出“全能”属性，即装备制造＋项目管理＋解决方案多核驱动，通过新技术、新工具探索新的盈利模式。作为一种多元的监测业态，综合服务运营商并非是对传统领域的替代，而是对水质监测领域的一次巨大变革，可以给传统平台型企业提供数据、带来契机、降低成本，加速传统水质监测行业转型升级。

而水质监测企业要提升品牌内核，必须做好服务的品牌定位和产品组合，在此基础上还要努力提升企业渗透率，通过多元化服务深度挖掘用户价值，从而实现自身品牌服务的新一轮增长。总的来说，水质监测行业发展的方式正由外延扩张型向内涵企业型转变，由规模速度型向质量效益转变，逐步在经营管理、品牌塑造、模式创新、技术应用等环节全方位改进。

尽管目前水质监测及其综合服务模式仍待完善，但随着技术进步，水质监测设备还有望进一步拓展实际应用范围。未来水质监测市场的发展离不开技术创新，水质监测设备将会成为众多企业重点争夺的领域，新技术将为整个产业链带来一次新的革命。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215565-1.html

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