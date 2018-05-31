今日看点：3D打印成为全球智能制造领域关注热点

5月31日消息，全球首创的3D生物打印血管，有望年内获得人体临床试验批准。一位业内人士介绍，这意味着如果进展顺利，产品有望在未来5年左右投入市场。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？

国际3D打印嘉年华在上海宝山开幕

今天（31日），2018国际3D打印嘉年华在上海宝山区智慧湾科创园举行。为期3天的活动中，将先后举办与3D打印相关的展览、峰会论坛、音乐会、互动工坊、创意市集等活动，同时，来自全球各地的先进制造业专家、学者们将聚集在此，与业内外人士共同探讨运用3D打印促进区域智能制造的新模式与新路径。

3D打印技术，是一种新型的制造技术，发展30多年来已日益普及和成熟，目前已被广泛应用于汽车、航天、医疗等领域。值得一提的是，本次活动中，全球首款3D打印机（3D Systems SLA-250）将在开幕当天被捐赠给位于智慧湾的3D打印文化博物馆，供馆方永久收藏和展示。此外，市民还能在活动期间，欣赏到全球首款量产3D打印电动汽车、3D Systems新机发布和《3D打印与工业制造》新书，同时，全球最长3D打印混凝土桥也将在这里开工揭幕。

沉浸式计算以及3D打印提升鞋类个性化水平

高端鞋垫制造商Superfeet在美国华盛顿洲开了其第一家鞋制造工厂――Flowbuilt Manufacturing，Flowbuilt与传统鞋制造工厂最显著的区别在于与从跑鞋的设计开始就与消费者紧密结合，并通过3D打印、注塑等工艺快速实现鞋类产品的定制化生产，为消费者提供端到端的鞋制造服务。

这样的一天正在来到，那就是你无需在商店里选择适合你尺寸的鞋，而是通过沉浸式计算来参与鞋的设计，而通过FitStation这样的个性化鞋类制造解决方案获取你的足部数据，并完成建模，再通过3D打印设备，就可以将一双独一无二，专门为你所定制的鞋制造出来。

3D打印血管有望年内进入临床试验

全球首创的3D生物打印血管，有望年内获得人体临床试验批准。一位业内人士介绍，这意味着如果进展顺利，产品有望在未来5年左右投入市场。

所谓3D打印血管，是以人体干细胞等组成“生物墨汁”，通过自主研发的3D打印设备，“打印”出具有生物活性的人工血管，用于心血管疾病治疗。和传统人工血管相比，它可终身使用而无需每10年更换一次，也无需终身使用抗凝剂。

3D打印成为全球智能制造领域关注热点

中国经济信息社近日在常州发布的《2017-2018中国智能制造年度发展报告》显示，3D打印（增材制造）正在成为全球智能制造领域的关注热点。

年报显示，随着技术进步和产品创新，3D打印技术逐步应用到喷气发动机、高级假肢等多种领域，全球制造商已经意识到3D打印带来的优化材料、节约人工和运输成本等优势。

世界主要国家均在加速布局3D打印及相关技术。2016年，荷兰政府投资1.5亿美元用于3D打印相关研究和创新。加拿大政府积极推动3D打印技术的研发，其科学研究及试验开发税收优惠计划鼓励企业通过提供更高的工资、材料和管理成本来实现创新；韩国政府宣布在2017年投资420亿韩元（约合3700万美元）用于开发3D打印技术；美国军方强力支持发展3D打印技术，3D打印材料、新型3D打印技术开发取得积极进展。2017年9月，美国爱达荷国家实验室已经开始用混合3D打印技术生产先进的核燃料。

消除失明！研究人员创建了第一个3D打印的角膜

纽卡斯尔大学的研究人员已经宣布，他们已经设法3D打印角膜，即人眼最外面的部分。目前，全球有1000万人需要手术来预防沙眼等疾病引起的角膜失明。最重要的是，由于事故或疾病导致的角膜疤痕让近500万人完全失明，现在，这种生产角膜的高科技方法可以结束这一切。

它通过从健康捐献者的角膜获取干细胞并将其与凝胶混合在一起，创造了研究人员认为的“生物墨水”，这种独特凝胶，海藻酸盐和胶原蛋白的组合，保持干细胞的活力，生产足够坚硬的材料以保持其形状，但足够柔软以从3D打印机的喷嘴挤出。

通用汽车采用人工智能和3D打印技术以降低车辆重量

众所周知，通用汽车是北美第一家使用Autodesk的新型生成设计软件技术的汽车制造商。它采用云计算和基于人工智能的算法，可以快速探索零件设计的多种排列，从而生成数百种几何设计选项。

工程师输入参数，如重量、强度、材料选择和制造方法，以确定最佳的轻量化部件设计选项。

最近，通用汽车工程师使用该软件生产的座椅支架比原装部件轻40%且强20%。它还将八个不同的组件合并为一个3D打印部件。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215566-1.html

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