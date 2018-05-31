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长沙建成首个生活垃圾焚烧发电厂 日吞5000吨垃圾

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-31 15:47

长沙首个生活垃圾焚烧发电厂已建成且投入试运行，每天可以清洁焚烧处理生活垃圾5000吨，年发电量5．18亿千瓦时，全市生活垃圾处理承载能力得到大幅提升。

长沙建成首个生活垃圾焚烧发电厂 日吞5000吨垃圾

日“吞”5000吨垃圾，年“吐”5亿多千瓦时电

随着生活水平不断提高，城镇化进程加快，长沙生活垃圾产生量逐年增加。今天，记者从长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目媒体开放日活动上了解到，长沙首个生活垃圾焚烧发电厂已建成且投入试运行，每天可以清洁焚烧处理生活垃圾5000吨，年发电量5．18亿千瓦时，全市生活垃圾处理承载能力得到大幅提升。

长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目位于望城区桥驿镇市固体废弃物处理场西侧，总投资25．86亿元，2015年8月起正式启动建设，是长沙市第一座生活垃圾焚烧发电厂。该项目采用清洁焚烧处理工艺，建设内容包括垃圾焚烧系统、烟气净化系统、余热发电系统、污水处理系统等。生活垃圾运来后，首先会被放置在垃圾坑里5至7天，进行生物降解，产生的污水进入污水处理系统进行处理；然后垃圾会吊送至焚烧炉里进行燃烧，燃烧释放出的热量再通过余热锅炉及发电机组进行发电。按照项目设计处理规模，全市每年约180万吨生活垃圾可得到清洁焚烧处理。

目前，长沙每日处理生活垃圾约8000吨，现有的垃圾填埋场于2003年开始投入使用至今，难以承受与日俱增的垃圾量。今年1月，长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目正式投入试运行，4个多月来，累计焚烧处理生活垃圾50多万吨，全市生活垃圾日均填埋量下降至1500吨，焚烧率达80％。长沙市城管局负责人表示，项目全面运行后，长沙将形成以清洁焚烧发电为主的多元化、资源化、无害化的生活垃圾综合处理体系，生活垃圾处理水平显著提升。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215567-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:生活垃圾发电

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