异地光伏扶贫“照亮”西藏波密玉许乡

异地光伏扶贫模式是指在扶贫点以外，选择适合具有光伏发电条件的地方，建立起光伏发电项目，并将项目收益资金划拨给扶贫点的扶贫新模式。也就是说，在广州发电，

“感谢黄埔区、广州开发区帮助我们出资参股，不需要我们运营，就可以享受到生物岛电站源源不断的收益。”西藏波密县玉许乡党委书记王斌告诉记者，通过异地光伏扶贫模式变“输血”为“造血”，让玉许乡村民脱贫致富有了盼头。

异地光伏扶贫模式是指在扶贫点以外，选择适合具有光伏发电条件的地方，建立起光伏发电项目，并将项目收益资金划拨给扶贫点的扶贫新模式。也就是说，在广州发电，让西藏玉许乡收益。

据悉，20l6年至2018年，广州市黄埔区对口支援西藏波密县玉许乡。玉许乡是林芝市第二大乡、波密县第一大乡。全乡农牧民群众1118户6085人，地广人稀。截至2018年3月，黄埔区共投入了500万元资金对口支援西藏波密县玉许乡。其中，投入100万元建设异地光伏电站的创新扶贫做法受到广泛关注。

广州黄埔区、广州开发区厂房林立，光伏发电优势明显。自去年起，该区在其辖下的国际生物岛内的厂房天台上使用太阳能集热板组建起光伏扶贫电站，并将线网并入南方电网及工厦线网。按“自发自用，余电上网”原则，实现即时发电即时有收益。截至目前，异地光伏电站玉许乡的100万投资份额已产生收益10万元，终结该乡财政收入为零的历史。“这些收益主要用于帮扶建档立卡户（一般贫困户、低保户、五保户等精准扶贫户）、贫困户等进行房屋改造和改善居住环境条件。”王斌说。

事实上， 除了异地光伏扶贫之外，产业扶贫也是一大亮色。黄埔区、广州开发区先后投入215万元建设玉许乡产业示范园区，园区按照“公司＋农户＋市场”产业化经营的要求，由公司与村民签订产销合同，提供技术指导，村民根据合同要求进行种植、采集。最后，公司通过加工、购销等环节进行利润返还，提高农牧业收益，增加群众收入。

玉许乡玉沙村的旺姆就是“公司＋农户＋市场”产业化经营模式下的典型致富带头人。

2015年，旺姆作为玉许乡代表参加了林芝市的妇女主任培训，通过培训，旺姆了解到党和政府对特色产业发展的各项优惠政策，发现灵芝种植是一条切实可行的致富道路。

旺姆告诉记者，她前后多次外出学习灵芝种植技术，先后投资五万余元建设起了3个温室种植大棚。每年，王斌书记都带领波密县科技局工作人员前往种植指导。第一年每个大棚收获灵芝200余斤，每斤售价在350元左右，增加纯收入10万余元，极大地改善了旺姆的家庭情况。

同时，旺姆延伸带动其他贫困户实现致富增收，灵芝种植过程中的劳务用工带动了13户建档立卡户共50余人实现增收。下一步，旺姆将继续扩大种植规模，同时增加种植品种，带领更多人一起种植。波密县科技局资助了2000余元用于购买羊肚菌种子，年前已经完成三个大棚种植，其中两个种植了灵芝，一个种上了羊肚菌。

在近日的实地考察中，广州开发区党工委委员、广州开发区管委会副主任严志明告诉记者，目前，玉许乡在黄埔区、广州开发区的帮助下，正在搭建玉许乡网络销售平台、注册公司和设计产品形象等。未来将通过网络销售平台，将玉许乡的特色土特产品（冬虫夏草、羊肚菌、松茸、天麻、玛咖等）、石锅、藏式服装、桃花系列产品（桃花酒、野生桃等）等进行网络销售，进一步拓宽销售渠道、提升销售量。

据了解，玉许乡近年在精准脱贫工作中做出成效，其中2016年脱贫65户271人，2017年脱贫146户547人。未来，黄埔区、广州开发区计划每年对口帮扶玉许乡的总资金将不少于300万元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215569-1.html

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