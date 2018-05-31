¿Æ¼¼´«Ã½Íø »¥ÁªÍø×ªÔØ ÍøÒ× 2018-05-31 17:10
ÂíÔÆ£º°¢Àï½«Í¶ÈëÇ§ÒÚÔª½¨¹ú¼ÒÖÇÄÜÎïÁ÷¹Ç¸ÉÍø,ÂíÔÆ ¹Ç¸ÉÍø ÎïÁ÷ ÈÍõ°¢Àï °¢Àï°Í°Í
¿Æ¼¼´«Ã½ÍøÑ¶ ÍøÒ×¿Æ¼¼ÐÂÎÅ5ÔÂ31ÈÕÏûÏ¢£¬ÔÚ2018ÄêÈ«ÇòÖÇ»ÛÎïÁ÷·å»áÉÏ£¬ÂíÔÆÐû²¼£¬²ËÄñ½«½¨Éè¹ú¼ÒÖÇÄÜÎïÁ÷¹Ç¸ÉÍø¡£Ëû±íÊ¾£¬ÎåÄêÇ°ÓÐ¸öÔ¸ÍûÊÇÏ£Íû½¨Á¢È«¹úÖÇÄÜÎïÁ÷¹Ç¸ÉÍø£¬ÊµÏÖÈ«¹úÈÎºÎµØ·½24Ð¡Ê±´ïµ½£¬È«ÊÀ½ç72Ð¡Ê±È«ÊÀ½ç±Ø´ï¡£
¡°ÖÐ¹úÎïÁ÷ÒµÒ²ÐÒÔËÒ²ºÜ²»ÐÒ£¬²»ÐÒµÄÊÇºÜ¿ì»áÃæÁÙÃ¿Ìì10ÒÚ¸ö°ü¹ü¡£¡±ÂíÔÆÔ¤ÑÔ£¬½ñÄêË«11°ü¹ü½«³ÉÎªÊ®ÄêºóÃ¿ÌìµÄÆ½¾ùÁ¿¡£
¶Ô´Ë£¬ÂíÔÆÔÚÏÖ³¡±íÊ¾£¬°¢Àï°Í°Í½«Í¶ÈëÇ§ÒÚÈËÃñ±Ò½¨Á¢È«¹úÖÇÄÜÎïÁ÷¹Ç¸ÉÍø¡£¡°ÉÏÇ§ÒÚ²»¹»¾ÍÍ¶×Ê¼¸Ç§ÒÚ£¬°Ñ°¢Àï°Í°ÍµÄ´ó²¿·ÖµÄÍ¶×Ê¶¼Í¶ÔÚÕâÉÏÃæ¡£¡±
¹ú¼ÒÖÇÄÜÎïÁ÷¹Ç¸ÉÍø½«·ÖÎªÁ½²¿·Ö×é³É£ºÒ»¸öÊÇÔÚ¹úÄÚ£¬Òª×öµ½ÈÎÒ»µØ·½24Ð¡Ê±±Ø´ï£¬°ÑÖÐ¹úÎïÁ÷³É±¾Õ¼GDPµÄ±ÈÖØ½µµ½5%ÒÔÏÂ¡£ÁíÒ»¸öÊÇÔÚÈ«Çò£¬ÒªÑØ×ÅÒ»´øÒ»Â·£¬´òÔìÈ«Çò72Ð¡Ê±±Ø´ï¡£
ÂíÔÆËµ£¬²ËÄñ¹ýÈ¥ÎåÄêÖ÷ÒªÔÚ½â¾öµçÉÌºÍ×ÔÉíÐÐÒµµÄÎÊÌâ£¬½ñºó±ØÐëÎª¹ú¼Ò¡¢ÐÐÒµ¡¢Éç»á½â¾öÎÊÌâ¡£ËûÈÏÎª£¬ÖÐ¹úÊÇÖÆÔìÒµ´ó¹ú£¬ÎïÁ÷Òµ²»½öÒª×Ô¼º·¢Õ¹£¬»¹Ó¦¸Ã³ÉÎªÖÆÔìÒµµÄÀûÈóµ£µ±¡£Èç¹û°ÑÎïÁ÷³É±¾Õ¼GDP±ÈÖØ½µµ½5%ÒÔÏÂ£¬¿ÉÒÔÎªÖÆÔìÒµ´´Ôì¾Þ´óµÄÀûÈó¿Õ¼ä£¬ÕâÊÇ²ËÄñºÍÎïÁ÷ÐÐÒµÓ¦¸ÃÎª¹ú¼Ò×öµÄÊÂÇé¡£
¶øÔÚÇ°Ìì£¬ÁõÇ¿¶«Ò²±íÊ¾£¬Ï£Íû°ÑÕû¸öÖÐ¹úÉç»á»¯µÄÎïÁ÷³É±¾Õ¼GDP±ÈÖØÔÙ½µ£¬½µµ½5%ÒÔÄÚ¡£Ä¿Ç°Õâ¸öÊý¾ÝÊÇ14.5%£¬¶øÅ·ÃÀ¹ú¼Ò6%-7%£¬ÈÕ±¾ÔòÊÇ5%¡£
´ËÍâ£¬ÂíÔÆÏ£ÍûÎ´À´µÄÎïÁ÷Òµ±äÎªÄÔÁ¦ÀÍ¶¯£¬¶ø²»ÊÇÏÖÔÚÊÇÌåÁ¦ÀÍ¶¯£¬²»ÄÜÈÃÎïÁ÷ÈËÔ±ÏñÁ÷Ë®ÏßÉÏµÄ»úÆ÷ÈËÒ»Ñù¹¤×÷¡£¡°ÏÖÔÚÊÇ°ÑÈË±ä³É»úÆ÷£¬Î´À´»á°Ñ»úÆ÷±ä³ÉÈË¡£¡±ËûÇ¿µ÷ÒªÓÃ¼¼Êõ¡¢ÖÇ»Û¸ÄÔìÎïÁ÷Òµ¡££¨Àö»Û£©
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-215571-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm
1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»
2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»
3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£
4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦ÐÖú´¦Àí¡£
³£Ì¯¿ª×ÅÒ»ÕÅµç×Ó³ÇÎïÒµËù·þÎñµÄÔ°ÇøÆ½ÃæÍ¼£¬ÉÏÃæÏêÏ¸Ãè»æÁË²úÒµÔ°µÄÃ¿¸ö½ÇÂä
Äê¸âÂèÂè¶¨ÖÆ£º¸ßÑÕÖµÓÖºÃÓÃµÄÒ°²Íµæ
5ÔÂ31ÈÕÏûÏ¢£¬È«ÇòÊ×´´µÄ3DÉúÎï´òÓ¡Ñª¹Ü£¬ÓÐÍûÄêÄÚ»ñµÃÈËÌåÁÙ´²ÊÔÑéÅú×¼¡£Ò»Î»ÒµÄÚÈËÊ¿½éÉÜ£¬ÕâÒâÎ¶×ÅÈç¹û½øÕ¹Ë³Àû£¬²úÆ·ÓÐÍûÔÚÎ´À´5Äê×óÓÒÍ¶ÈëÊÐ
¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£