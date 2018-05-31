特锐德布局充电网生态产业 未来有望缓解雾霾等环境顽疾

提起新能源汽车充电桩，大家或多或少会有所了解。但基于互联网思维打造的融智能制造、充电运营、数据服务为一体的充电网生态产业，大家一定会觉得陌生。

提起新能源汽车充电桩，大家或多或少会有所了解。但基于互联网思维打造的融智能制造、充电运营、数据服务为一体的充电网生态产业，大家一定会觉得陌生。而在山东，一家企业近年来一直默默致力于成为世界最大的新能源汽车充电网生态公司。日前，记者实地探访青岛特锐德电气股份有限公司发现，这家公司已在全国布局了世界最大的新能源汽车充电网，并通过自主创新、技术立企，迅速发展成为全球范围内的行业引领者，引起了业界的瞩目。

六年磨一剑

独占行业鳌头

作为创业板第一股，勇于创新是特锐德与生俱来的特征。成立于2004年的特锐德，以创新科技发展为驱动，短短几年发展成为世界最大的箱式电力设备研发、生产基地。

2012年，特锐德将目光投向了新能源汽车充电产业。经过两年时间的技术研发储备后，2014年成立了全资子公司特来电新能源有限公司（简称“特来电”），涉足了充电网的建设、运营及互联网的增值服务。谁也没有想到，特来电能够用短短四年时间，拿下了全国市场的半壁江山，一举成为国内规模最大的汽车充电运营商，且在全球首创了电动汽车群智能充电技术。

据国家能源局公布的数据，截至2018年3月底，特来电上线运营公共充电桩10．6万余个，占全国公共充电市场47％的份额。而来自特来电的数据显示，该公司已在全国285个城市投建充电桩超过19万个（含建设中），日均充电260万度，为全国超过80万的新能源车主服务，在全国80％城市市场占有率第一，已经建成行业最大的充电服务网络。与此同时，特来电还在欧美等国家成立了9个子公司、25个办事处。

坚定自主创新

破世界卡脖子技术

特锐德迅猛发展的奥秘何在？在特锐德董事长于德翔看来，自主创新是特锐德的灵魂与生命。诚然，特锐德近年来始终把创新驱动、自主创新作为核心竞争力，坚持技术立企、人才兴企，探索出了一条创新发展的特色之路。

经过多年的研发及创新，特锐德获得了国内外1000余项专属专利及专有技术，建立起了高壁垒自主知识产权的护城河，形成了充电行业的国际领先优势。

以充电网行业为例，特来电成功攻克了17项充电网关键技术，获得多项技术专利。特来电首创的“电动汽车群智能充电系统”、“CMS主动柔性充电系统”等产品及技术经国内外专家鉴定为“产品世界首创、技术水平国际领先”。尤其值得一提的是，特来电创新引领的17项关键技术中，包含了人工智能充电弓、面向乘用车的人工智能充电手技术和面向立体停车库的无线充电技术等3项世界级“卡脖子”技术。研发中，特来电针对卡脖子技术问题持续加大投入力度，全力攻关。

为了促进新能源汽车产业健康、快速发展，特来电于2016年6月向行业无偿公开16项充电安全核心技术专利，希望以开放、共享、合作、共赢的思维与行业伙伴共同维护汽车充电的安全。

产品和技术领先全球的背后，是特锐德对人才的高度重视和重金投入。近年来，特锐德围绕“充电网”生态架构，打造了德国电气技术研发中心、云平台研发中心、大数据研发中心等十大高水平研发中心。与此同时，特锐德采取合伙人模式，组建了由7位首席科学家、200余名行业顶尖人才、1000余名研发人员组成的研发团队，核心团队来源于微软、甲骨文、西门子、艾默生等著名企业的技术带头人以及著名高校、科研机构的专家等。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215572-1.html

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