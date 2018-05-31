澳大利亚将为自动驾驶汽车制定专门法律

5月31日消息，澳大利亚将在2020年推出一项围绕自动驾驶汽车制定的全国性法律法规，帮助汽车制造商、技术开发商和运营商将这项技术更好的在澳大利亚推广。

5月31日消息，澳大利亚将在2020年推出一项围绕自动驾驶汽车制定的全国性法律法规，帮助汽车制造商、技术开发商和运营商将这项技术更好的在澳大利亚推广。

澳大利亚国家运输委员会（NTC）是一个独立的机构，专门负责为澳大利亚的道路和其它交通系统制定法规，因此此次NTC将负责制定一项关于自动驾驶技术的统一法律。

目前澳大利亚的部分州已经通过了地方性的自动驾驶法律。比如在新南威尔士就规定，自动驾驶汽车必须配备驾驶员，才符合当地法律对“司机”的定义。

“有了自动驾驶汽车，就会有自动驾驶系统。而控制汽车的是这套系统，并不是人类。我们需要一个全国性的法律来管理什么时候让系统控制汽车。”NTC首席执行官Paul Retter在一份声明中表示。“如果不改变现有的法律或出台新法律，就不会有人对现有的道路规则负责，因为是自动驾驶系统拥有汽车的控制权。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215573-1.html

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