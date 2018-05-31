被工业巨头施耐德电气“翻牌” Ruff究竟有何隐藏实力？

两周前，Ruff与施耐德电气正式签订了合作协议，双方将在工业物联网领域进行深入的产品研究与开发，来推进工业物联网目标的实现。此番合作，在业内引起了较高的关

两周前，Ruff与施耐德电气正式签订了合作协议，双方将在工业物联网领域进行深入的产品研究与开发，来推进工业物联网目标的实现。此番合作，在业内引起了较高的关注度和讨论度，因为Ruff是市场上首家与工业巨头建立合作关系的物联网区块链公司。

今天小编就来扒一扒这家Ruff，被施耐德电气相中的它，究竟有何隐藏实力？

资料显示，Ruff成立于2014年，是一家专注于物联网领域的技术公司。创始人Roy Li先是从操作系统入手，开发出了物联网领域的“Android”平台――Ruff OS操作系统。进入2017年，Ruff开始将触角延伸至硬件市场，推出了设备宝、智能网关等产品。此外，Ruff还致力于将物联网与区块链进行深度的融合，做了公链Ruff Chain，意在构建Ruff生态，解决不同体系IOT设备间的互信难题。

很显而易见的是，Ruff一路走来步步为营且成果突出。而施耐德电气之所以在多家物联网区块链公司中偏偏“翻牌”Ruff，则是因为其在工业物联网领域的话语权。

我们知道，工厂管理者往往希望实现生产透明化，包括每一个产品的生产进度、工人工作状态、设备运行效率等。但现实状况是，目前的传统工厂更像一个“黑箱”，没人知道每一台设备、每一个产品的生产状态，半成品环节库存不明，数据的统计仍依赖人工完成，容易造成数据不准确。同时，产品的良品率低，人工成本高，设备如遇上意外停机将严重影响生产效率，后果惨重。

当然，大型工厂可以通过购买国外成熟的智能化解决方案来实现转型，但一来费用昂贵，二来整个解决方案定制过程长达几个月。无论是金钱还是时间成本都比较高，更别提中小型工厂了。

基于工厂的生产痛点，Ruff去年3月推出的“设备宝”完美地解决了这一问题。设备宝（Ruff Plant Insight）是一款物联网APP，集结了底层的设备数据采集和接入，数据上云以及终端场景化显示等功能，主要解决工厂产量自动化统计、设备故障提前预警和设备效率智能化分析等问题，可以大幅优化工厂的运作效率。

有数据显示，目前设备宝已经在人造板工厂、汽车零部件工厂、纺织工厂、电子厂等多个行业上线，成为数十家厂商的在工业物联网时代的生产力工具。

与此同时，设备宝之后，Ruff紧接着推出的物联网智能网关，具有即插即用的优势。该设备具备丰富的硬件接口，以供多种设备的连接。同时在设备的安装和配置上，操作人员只需三步即可完成配置，无须掌握任何编程语言，帮助企业在不增加人员成本的基础上实现工业自动化。

而步入区块链时代后，Roy Li对Ruff的战略规划也进行了升级--打通不同品牌IOT设备间的信任问题，保持物联网数据的一致性。所以，Ruff从2017年底就开始尝试开发新的公有链，即Ruff Chain。

Ruff Chain是一个结合物联网和区块链的架构，包含了一个分布式操作系统和一条开放式的主链，解决了硬件设备的碎片化（封闭）与软硬件不互通的问题，且统一了编程接口，以构建出新的物联网生态。

由此，Ruff在物联网（工业物联网）领域的建树有目共睹。不仅可以在物联网领域实现底层操作系统的研发和数据接入，还能将物联网的价值数据进行上链，为客户提供全新的商业模式，而且它与施耐德电气拥有的基于物联网、即插即用、开放式且具有互操作性的架构和平台EcoStruxure，双方在理念与愿景上不谋而合。鉴于两者在物联网领域的共同积累和沉淀，相信他们会碰撞出不一样的火花。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215574-1.html

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