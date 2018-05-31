广西首个集中式光伏扶贫项目开工建设

5月18日，广西西江集团鱼梁库区里拉沟30MWp水面光伏扶贫项目在百色市田东县举行开工仪式，标志着该项目正式进入施工阶段。

鱼梁库区里拉沟光伏扶贫项目是广西第一个开工建设的集中式光伏扶贫项目、广西第一个水面漂浮式光伏项目，该项目由西江集团和百色市田东县政府平台公司合资投资建设，项目建设规模为30兆瓦，预计总投资1．9亿元，计划于2018年6月底并网发电。项目建成后，年均发电3100万度，每年减排二氧化碳约2．5万吨，经济效益、社会效益及环境效益显著，并能通过平台公司将政府出资收益直接转为扶贫户收入。

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