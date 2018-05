传谷歌打算升级Pixel手机 欲加刘海挑战iPhoneX

(原标题:Google is said to plan Pixel upgrades, seeking iPhone challenger)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月31日消息,据彭博社报道,谷歌正致力于在今年秋季推出数款升级版Pixel智能手机,它们可能配有先进的边缘屏幕,希望借此提高这款品牌手机的收入。虽然Pixel手机广受好评,而其尚未在市场上产生重大影响。

图:在美国加州旧金山的产品发布会上,谷歌展示Pixel 2 XL智能手机

据知情人士透露,谷歌母公司Alphabet计划至少推出两款新机型,可能被称为“Pixel 3”和“Pixel 3 XL”。除了在手机底部有个更厚的边框,体型更大的Pixel手机可能配有边缘屏幕。屏幕顶部也会有个缺口,也就是类似苹果iPhone的刘海。而较小体型的机型看起来与Pixel 2相似,它不包括刘海或边缘屏幕。

谷歌的Pixel智能手机被广泛认为是最好的Android设备,但在销量和市场份额方面,它们仍远远落后于苹果的iPhone和三星的产品。市场研究公司IDC的数据显示,谷歌Pixel手机在2017年出货量还不到400万部。相比之下,同期iPhone的出货量为2.16亿部。谷歌打算每年更新其Pixel品牌手机,因为它认为硬件部门对公司的长远未来非常重要。

就像过去两年所做的那样,谷歌计划在10月份发布新款手机,也就是苹果新款手机发布会后1个月。据知情人士透露,Verizon Wireless公司将连续第三年成为谷歌的美国独家运营商合作伙伴,帮助销售新款Pixel手机。新Pixel手机可能会在发布之前改变。但谷歌的一位发言人拒绝对新手机计划置评。

其中一名知情人士说,谷歌已经与富士康进行了首次有关手机制造的问题,后者也是iPhone的主要代工厂商。今年1月份,谷歌收购了HTC的部分业务,并在该交易中获得大量工程人才,这些人曾参与谷歌新设备硬件和软件的开发工作。

知情人士表示,在新款大屏Pixe手机的顶部,刘海不会像iPhone X上的类似设计那么宽,但明显更高。谷歌的目标是最终在未来Pixel手机上完全移除边框,但会保留刘海和下巴,以保持手机前端的立体声扬声器。和iPhone X相似,谷歌至少现在已经选择了为更大手机突显刘海设计。新的Android P操作系统可以让开发者构建应用程序和接口来解决围绕刘海出现的问题。

此外,据说更大的Pixel手机将包括两个摄像头镜头,都被内置在刘海的前部。这两款机型都将在背面配置升级后的单镜头摄像头。最新款的iPhone背部配有双摄像头,可以更清晰地放大图像,并在照片中模糊背景。谷歌的手机使用单一镜头和优化软件来产生这种效果。

虽然谷歌计划推出新硬件,但该公司也在研发一款升级版的Android操作系统,该系统最早将于明年推出,以利用更强大的人工智能功能。谷歌希望该操作系统能够在不需要用户操作的情况下执行更多任务。目前的Pixel 2售价比iPhone 8低50美元,而更大的机型则要比入门级的iPhone 8 Plus高50美元。据彭博社报道,苹果公司正计划推出一款新的低成本iPhone,一款iPhone X尺寸的升级版,以及一款拥有6.5英寸屏幕的大屏手机。

在去年推出Pixel 2 XL之后,许多用户曾抱怨屏幕上出现了异常的蓝色色调,这可能会影响到早期的销售。知情人士表示,谷歌发布了专门针对该问题的软件修复程序,促使销量回升。(小小)

