浙江东阳：屋顶光伏发电节能减排双赢

5月30日，工作人员对横店东磁屋顶光伏进行设备检修维护。截至2018年5月底，浙江省东阳市横店东磁光伏电站项目已经并网发电约9500万千瓦时，相当于节约标准煤约34000吨，减排二氧化碳约90000吨。据介绍，浙江省东阳市横店东磁20．7兆瓦屋顶光伏电站项目于2013年4月开始并网发电，是国家金太阳示范项目。整个工程面积21．6万平方米，投资超过2亿元，目前已经并网发电5年，是浙江中部最大的屋顶光伏发电项目之一。

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