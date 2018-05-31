本体创始人李俊：公链和跨界是未来区块链发展的关键

“一个人一生中可能赶上好几次技术浪潮，但参与变革性浪潮的机会只有一次。”在本体创始人李俊眼中，区块链就是这样的变革性浪潮。

此前在中国金融期货交易所工作的李俊，频频接触到人工智能，大数据，区块链这几个颇为火爆的概念。经过研究，李俊认为，大数据，人工智能都是垂直功能性的技术，可以对业务做加强，但区块链是流程性技术，可以改变业务流程，也就是改变游戏规则。“这种技术可能是几十年一次的机遇。“

尽管不知道这种变革型的浪潮能否走到主流世界，但抱着“值得一试”的态度，李俊放弃中金所的高薪工作，正式投身区块链。

公有链是区块链发展的最终方向

分布科技一直致力于提供联盟链解决方案，不过，在帮助政府，金融机构和大型企业运行联盟链落地方案的过程中，李俊逐渐发现，尽管技术上运行顺利，但私有链和联盟链在商业上很难形成体系效应。

李俊解释到，“联盟链大多以某一个核心机构或几家合作伙伴一起来做，准入机制，共识机制以及大家参与的方式并不透明，容易对交易形成中心化管控。而对于公有链而言，如果规则透明，即使有些公有链有一些集中化程度，但大家都能监督和参与，也能够看成一定程度的去中心化。区块链本身就是建立信任，因此公有链一定是最终方向。”

不过，公有链同样面临两个核心问题。李俊认为，一是性能，目前公有链不能支撑规模性的业务；二是很多实体业务有多样性的需求，其特殊应用场景应当有相对应的治理机制和准入模型，要进行深度定制化。

因此，从性能跟应用的角度，需要一种重新架构的公有链，李俊把他命名为链网体系，这也是本体创建的初衷。

所谓链网体系，就是指不是单一公有链，而是由公共服务链，各类业务链串联而成的链网。而本体除了推出基础性服务公有链以外，还将提供可定制化的本体区块链框架，针对不同业务场景进行定制，而定制区块链可以满足各行业特定的业务需求和治理需求，同时又可以融入本体区块链网络获得本体基础链的通用性服务和特定的通用组建与行业组件服务。

但光有链网体系还不够，依然只是在数字世界里面自娱自乐，因此，本体还要做的是把实体世界打通。“通过这层桥梁，分布式信任协作平台，包括去中心化的身份管理，包括分布式数据交换协议，分布式声誉评价体系等一系列的区块链上的业务能够在实体当中被承认被执行，这样才能成为支撑实体业务的平台，才能产生主流行业的应用。”基于这两部分，本体的定位就是一个链网架构+分布式信任协作平台。

打通实体，跨界融合是关键趋势

从分布科技到本体，李俊认为这是一次联盟链与公链的融合。基于此前的技术、运作经验，在对未来的战略判断中，李俊认为公链与联盟链的融合、联盟链的公有化、多链跨链必定是大方向。

“首先基于一个判断，区块链未来一定是开源开放的，假设想用闭源的形式保留专利或者核心部分，是形成不了护城河的。因为区块链本身就是建立信任，如果不开源开放，不面向全社会公开接受审核和挑战，本身就是个黑盒子，更不用提建立信任。”

不过，李俊强调，当前行业内谈论的跨链大多还是指实现数字资产之间的跨越。而更大的场景是在“跨界”，连接实体世界，将链上链下的机制打通，“比如链上的一笔交易加入了电子合同和签名，线下产生纠纷时能够成为法律依据，我认为这个方向比单纯的币兑币的跨链要重要的多。”

李俊用“敏捷开发，小步快跑”形容本体的开发进度，截止目前，本体已经发布了第一版测试网络，包含完整的管理框架，智能合约和基础的块链协议，以及分布身份框架数据交换协议等。而本体第一版的路线图也在近期公布。本体路线图以新一代高性能公有链和链网体系，以及分布式信任协作平台与生态为两条核心战略线，旨在于互联网之上建立一个基于区块链的可信区域。在这个区域当中，人们对其中的各类人、财、物、事、信息、服务都可以进行快速的自动化的验证识别，而本体将为用户的隐私保护与自身信息的使用提供技术支持。

社区进展上，本体最近先后发布了与红杉资本，丹华资本，经纬中国，真格基金等顶尖机构，以及与 Tembusu Partners、Accomplice、Hashed、分布科技等企业的“共建者计划”，与各方一同参与、建设、治理及服务行业生态圈及相关企业，促进交流，推动创新，一同探索“新一代基础公有链”和“分布式信任生态”应用拓展和优秀应用孵化，打造支持实体商业应用的新一代基础公有链，以及链接实体商业场景的分布式信任生态。

谈到对行业现状的看法，李俊说，“尽管目前区块链项目很多，但市场本身将会起到筛选的作用。好的项目会经过市场的选择留存下来，获得更多的资源。这一筛选的过程，会利好真正的头部项目。”（周奕婷）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215580-1.html

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