济南市第三批光伏扶贫工程首个电站并网发电

5月25日15时55分，随着商河县贾庄镇小庄村村级光伏电站合闸并网一次成功，标志着济南市第三批光伏扶贫工程商河项目（75个村级电站）率先在全市8个县区并网发电。

5月25日15时55分，随着商河县贾庄镇小庄村村级光伏电站合闸并网一次成功，标志着济南市第三批光伏扶贫工程商河项目（75个村级电站）率先在全市8个县区并网发电。经国家电网现场验收，各项技术指标和参数均为优良。

济南市光伏扶贫工程是山东省济南市发改委和扶贫办贯彻国家倡导精准扶贫、科学扶贫政策，按照省委、省政府坚决打赢脱贫攻坚战的部署要求，计划在全市8个县区326个贫困村（第三批）利用集体闲置建设用地建设全额上网的分布式光伏电站。第三批共207个电站，总建设规模17905千瓦，部分项目采用多个贫困村合建模式，其中商河75个电站，济阳45个电站，天桥8个电站，历城4个电站，南部山区8个电站，平阴15个电站，章丘15个电站（包括合建集中电站），长清39个电站（包括合建集中电站）。电站可稳定运行25年，电站所发电能全部接入公共电网，由国家电网进行收购，供电公司按时将结算电费收益打入贫困村银行账户中。该项目优化运维管理服务，按照“线上集中运维＋线下统一维修”相结合的方式，设置专用服务器，建设光伏扶贫项目运维管理云平台，通过该智能平台对全市光伏扶贫项目实施数据采集、全过程监控和管理。

该工程由山东电建一公司EPC总承包，公司积极响应国家政策，主动承担央企责任，秉承“奉献社会、共建和谐”的理念，把参与公益事业、回馈社会作为企业发展战略的重要组成部分，全力打造精品工程、亮点工程、民心工程。

项目自开工以来，山东电建一公司商河片区光伏扶贫项目部以“实施精准扶贫、打造惠民工程”为目标，积极与国家电网、地方发改委、扶贫办、镇政府、村委会沟通，努力克服作业面分散、场地平整、设备材料运输、并网点确认、外线施工协调、冬季天气寒冷等困难，积极优化施工方案，科学组织各项资源，狠抓安全管理和质量工艺，高标准、严要求，确保了工程建设安全、优质、有序推进，先后完成了基础浇筑、支架安装、组件安装、电气设备安装、电缆敷设接线、外线并网等节点工程，顺利实现了首个村级光伏电站并网发电的目标。

光伏扶贫是实施精准扶贫、科学扶贫的一个创新举措，也是实现绿色发展、促进产业升级的重要抓手，更是由“输血式扶贫”向“造血式扶贫”转变的有益探索，同时还具有良好的经济效益、生态效益和社会效益。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215583-1.html

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