日本光伏市场连续两年萎缩 未来主要布局大型光伏项目

根据彭博新能源财经（BNEF）的数据，2017年日本新增光伏装机7．5吉瓦，同比下降下降6．3％，这已经是2015年以来连续第二年市场萎缩。

根据彭博新能源财经（BNEF）的数据，2017年日本新增光伏装机7．5吉瓦，同比下降下降6．3％，这已经是2015年以来连续第二年市场萎缩。

据了解，由于补贴的退坡，日本居民屋顶光伏热已经退烧，未来主要市场是大型光伏项目。然而，光伏项目需要电网公司在9个月内的并网许可才能获得补贴，所以不少光伏项目未能及时获准而失去了补贴。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215585-1.html

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