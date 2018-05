人工智能研发落后于美国对手,三星要如何去追赶

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月31日消息,据福布斯杂志报道,直到最近,韩国三星在研发人工智能(AI)技术方面始终落后于竞争对手,但该公司最近的战略表明,它正致力于缩小差距,甚至争夺这个领域的领先地位。

由于全球70%的数据都是由三星的产品产生并存储的,因此该公司也是世界上领先的数据存储产品供应商。按收入计算,三星是世界上最大的消费类电子产品公司,它甚至超过了苹果,每年可售出5亿部连接设备。从举行行业活动到设定AI目标,再到更新产品以更大发挥AI潜力,三星似乎已经准备全力以赴加入到第四次工业革命中。

聚拢创新者

2018年伊始,三星就展现出成为AI领域领导者的雄心。三星组织了AI峰会,并召集300名大学生、技术专家和知名学者参加,探索加速AI研究的方法,并开发AI的最佳商业应用。三星的AI研究团队中拥有世界著名的AI和语音识别专家拉里·赫克博士(Larry Heck)。

在峰会上,赫克强调了在AI产业内进行合作的必要性,这样消费者就会有更高的信心和接受度,并允许AI产业蓬勃发展。三星宣布计划举办更多与AI相关的活动,并成立了新的AI研究中心,致力于AI的研究和开发。该研究中心将加强三星在AI方面的专长。

三星AI助手

三星的AI系统Bixby旨在使设备之间的交互变得更容易,他首次出现在三星Galaxy S8上。最新版本——Bixby 2.0被视为“数字助理的根本性飞跃”。Bixby 2.0允许AI系统在所有设备上使用,包括电视、冰箱、洗衣机、智能手机和其他联网设备。

三星还向开发人员开放它,使其更有可能与其他产品和服务集成。Bixby拥有上下文感知意识,能够理解自然语言,这可以帮助用户与日益复杂的设备交互。三星计划推出Bixby支持的智能音箱,以与谷歌Home和Amazon Alexa竞争。

所有设备引入AI

在2018年的CES大会上,三星宣布,到2020年,AI技术将成为其所有设备的必要组成部分。按照这个策略所述,三星会将所有智能程序集成到全新的Smart Things应用中,使得连接和控制所有设备变得更加容易。三星所有电子设备不仅已经为迎接物联网时代到来做好准备,它们还将在2020年引入AI。三星电子总裁兼首席战略官Young Sohn表示:“人工智能和机器学习是三星的主要战略举措。”

基于机器学习的AI技术提升图像质量

三星率先推出了8K AI电视技术。该技术可以分析内容,并能自动将低分辨率图像提升到8K图像质量。这种创新解决了当前一个重要问题,即高分辨率的内容只能在超高分辨率屏幕上使用。现在,所有的图片都可以转换成8K格式,这是目前数字电视中分辨率最高的。

三星AI机器人

三星的另一项创新是Saram(韩语意思是人类),它是人形机器人,现在也已经引入AI支持。到目前为止,三星已经在自己的工厂中使用了AI机器人手臂,但专家们预计该公司会将机器人商业化,尽管这还没有成为现实。消息人士证实,三星已经完成了垂直行走机器人技术,这将使Saram能够保持稳定,并能在不同的表面上行走。对其他机器人公司的投资,以及机器人技术始终被三星视为长期研究项目,这似乎都表明三星会在不久的将来推出自己的商业机器人。

三星拥有崇高的声誉,Android、家用电器和电子产品都取得了成功,再加上从AI中吸取的经验教训,该公司的未来似乎一片光明。在迎接第四次工业革命和创新大潮时,三星有望通过大数据、AI以及机器人技术缩小自身和竞争对手的差距。(小小)

