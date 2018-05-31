　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

人工智能研发落后于美国对手，三星要如何去追赶

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-31 23:01

人工智能研发落后于美国对手，三星要如何去追赶,ai 三星 机器人 人工智能

（原标题：The Amazing Ways Samsung Is Using Big Data, Artificial Intelligence And Robots To Drive Performance）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月31日消息，据福布斯杂志报道，直到最近，韩国三星在研发人工智能(AI)技术方面始终落后于竞争对手，但该公司最近的战略表明，它正致力于缩小差距，甚至争夺这个领域的领先地位。

AI研发落后于美国对手，

由于全球70%的数据都是由三星的产品产生并存储的，因此该公司也是世界上领先的数据存储产品供应商。按收入计算，三星是世界上最大的消费类电子产品公司，它甚至超过了苹果，每年可售出5亿部连接设备。从举行行业活动到设定AI目标，再到更新产品以更大发挥AI潜力，三星似乎已经准备全力以赴加入到第四次工业革命中。

聚拢创新者

2018年伊始，三星就展现出成为AI领域领导者的雄心。三星组织了AI峰会，并召集300名大学生、技术专家和知名学者参加，探索加速AI研究的方法，并开发AI的最佳商业应用。三星的AI研究团队中拥有世界著名的AI和语音识别专家拉里・赫克博士（Larry Heck）。

在峰会上，赫克强调了在AI产业内进行合作的必要性，这样消费者就会有更高的信心和接受度，并允许AI产业蓬勃发展。三星宣布计划举办更多与AI相关的活动，并成立了新的AI研究中心，致力于AI的研究和开发。该研究中心将加强三星在AI方面的专长。

三星AI助手

三星的AI系统Bixby旨在使设备之间的交互变得更容易，他首次出现在三星Galaxy S8上。最新版本――Bixby 2.0被视为“数字助理的根本性飞跃”。Bixby 2.0允许AI系统在所有设备上使用，包括电视、冰箱、洗衣机、智能手机和其他联网设备。

三星还向开发人员开放它，使其更有可能与其他产品和服务集成。Bixby拥有上下文感知意识，能够理解自然语言，这可以帮助用户与日益复杂的设备交互。三星计划推出Bixby支持的智能音箱，以与谷歌Home和Amazon Alexa竞争。

所有设备引入AI

在2018年的CES大会上，三星宣布，到2020年，AI技术将成为其所有设备的必要组成部分。按照这个策略所述，三星会将所有智能程序集成到全新的Smart Things应用中，使得连接和控制所有设备变得更加容易。三星所有电子设备不仅已经为迎接物联网时代到来做好准备，它们还将在2020年引入AI。三星电子总裁兼首席战略官Young Sohn表示：“人工智能和机器学习是三星的主要战略举措。”

基于机器学习的AI技术提升图像质量

三星率先推出了8K AI电视技术。该技术可以分析内容，并能自动将低分辨率图像提升到8K图像质量。这种创新解决了当前一个重要问题，即高分辨率的内容只能在超高分辨率屏幕上使用。现在，所有的图片都可以转换成8K格式，这是目前数字电视中分辨率最高的。

三星AI机器人

三星的另一项创新是Saram（韩语意思是人类），它是人形机器人，现在也已经引入AI支持。到目前为止，三星已经在自己的工厂中使用了AI机器人手臂，但专家们预计该公司会将机器人商业化，尽管这还没有成为现实。消息人士证实，三星已经完成了垂直行走机器人技术，这将使Saram能够保持稳定，并能在不同的表面上行走。对其他机器人公司的投资，以及机器人技术始终被三星视为长期研究项目，这似乎都表明三星会在不久的将来推出自己的商业机器人。

三星拥有崇高的声誉，Android、家用电器和电子产品都取得了成功，再加上从AI中吸取的经验教训，该公司的未来似乎一片光明。在迎接第四次工业革命和创新大潮时，三星有望通过大数据、AI以及机器人技术缩小自身和竞争对手的差距。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215586-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:AI机器人三星人工智能

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

今日看点：3D打印成为全球智能制造领域关注热点

5月31日消息，全球首创的3D生物打印血管，有望年内获得人体临床试验批准。一位业内人士介绍，这意味着如果进展顺利，产品有望在未来5年左右投入市

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS