ABB扩大在渝投资 以智能技术推动产业转型升级

5月17日，ABB机器人重庆应用中心在两江新区正式揭幕。随着该中心的落成，ABB将进一步提升对重庆及西部地区客户与市场的支持，提高智能制造水平，为提高本地竞争

5月17日，ABB机器人重庆应用中心在两江新区正式揭幕。随着该中心的落成，ABB将进一步提升对重庆及西部地区客户与市场的支持，提高智能制造水平，为提高本地竞争实力创造更多价值。

ABB 是最早在中国开展工业机器人本地研发及本地生产的跨国企业之一，此次开业的重庆应用中心是继珠海和青岛后ABB机器人在华的第三家应用中心，也是ABB进一步落实本地化战略的积极举措。该中心将为重庆和西部地区客户提供从应用开发、前段销售、系统集成到客户服务的全价值链业务支持，重点满足汽车制造、3C产品制造、装备制造和消费品制造等领域对工业机器人快速增长的市场需求，帮助客户提高生产柔性、效率、安全及可靠性，进而打造互联、协作的未来工厂。

当前，重庆正不断加大传统企业自动化、数字化和智能化装备升级的力度；同时，作为中国首批工业云创新服务试点省市、互联网与工业融合创新试点省市，重庆也在积极加速制造业与互联网的融合。以工业机器人为代表的智能技术是实现制造业转型升级的重要依托，高度契合重庆在新业态下挖掘新经济增长点的发展趋势。

重庆市两江新区的相关领导出席了揭幕仪式。两江新区自2012年以来，明确提出了“以本地订单撬动产业，以产业生态集聚企业”思路，在机器人产业园的“一区七平台”，能够清晰地看到机器人产业生态正在形成。下一步，两江新区还将按照“以工业机器人为先导，逐步推动服务机器人发展”的思路，重点推动减速机、控制器、电机等关键部件落户，形成工业机器人“整机+关键件配套”的垂直整合；同时，依托现有的云计算、大数据、人工智能、超算等基础，力争在服务机器人领域实现重大突破。

ABB中国机器人及运动控制事业部负责人李刚在仪式上发表讲话，感谢重庆市和两江新区政府对重庆应用中心筹建工作的大力支持。他说：“重庆作为国家重要的中心城市和现代制造业基地，在中国的经济版图特别是制造业版图中占据着重要地位。对于ABB而言，重庆及其辐射区域更是非常重要的机器人应用市场。我们期待应用中心的落成能够进一步提升对重庆和西部地区市场与客户的响应速度和支持力度，帮助客户实现制造业转型升级，提升中国智造的全球竞争力。”

作为中国四十年改革开放的参与者、见证者与受益者，ABB始终紧随国家战略，积极投资、扩大研发、培育人才。重庆地处中国西部要地，既是西部大开发的重要窗口与战略支点，也是“一带一路”和长江经济带的联结点。多年来，ABB将重庆作为在西部地区发展的桥头堡，将领先的智能技术应用于重庆江北机场、万州电厂、南川体育馆、长安福特等重点项目，并在当地布局了从研发、生产、工程、销售到服务的全方位业务，以市场为导向，助力西部地区经济发展。

1998年，在重庆成为直辖市的第二年，ABB便投资成立了重庆ABB变压器有限公司。该公司现已成为ABB全球特高压变压器制造基地、ABB全球变压器设计中心、ABB全球技术创新中心、ABB亚太地区的变压器绝缘件加工中心以及ABB亚太地区大型变压器出口基地。二十年来，ABB变压器应用在了国家诸多重点工程中，包括长江三峡工程、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会以及锦屏-苏南、哈密-郑州、溪洛渡-浙江金华、酒泉-湖南等多个特高压直流输电工程。

成立于2006年的重庆ABB江津涡轮增压系统有限公司目前已成为ABB集团全球第二大涡轮增压器生产基地，也是其唯一生产中小型低速机用涡轮增压器的制造中心。依托本地化生产，其世界领先的产品和技术广泛应用于各类船舶动力、陆用电站、机车牵引和大型工程机械领域，包括为“雪龙号”极地科考船、 “光华口”号半潜船、 “中海环球号” 集装箱船、中国铁路4400马力调车机车以及中国移动超五星云计算数据中心项目等重大项目提供了涡轮增压技术和服务。

重庆已成为ABB在华重要的研发和生产基地之一。在强化生产与科研能力的同时，ABB始终致力于为客户提供更快捷、高效的服务。2013年，ABB重庆综合服务中心投入运行。该中心是ABB在西南地区的第一家区域性综合性服务中心，为电力、石化、冶金和基建等行业的客户提供包括安装调试、备品备件、维护维修、升级改造、培训和咨询在内的全生命周期管理服务。

多年来，ABB也一直高度关注当地发展。自2006年重庆市市长国际经济顾问团成立至今，ABB已连续12年作为顾问单位，为重庆的经济、社会发展献言献策，支持重庆依托有利的区位优势，加速建设内陆开放高地。2015年，ABB还首次将其最大规模的年度客户活动“ABB自动化世界”移师重庆。

为进一步支持重庆“十三五”规划的顺利实施，支持重庆深入推进“一带一路”建设、长江经济带发展以及西部大开发战略，2017年，ABB与重庆签署了《战略合作谅解备忘录》，在工业、能源、交通和基础设施等领域开展全面合作，利用行业领先的ABB Ability数字化解决方案，借助数字化技术的强大驱动力，推动制造业转型升级，支持重庆打造国家重要的现代制造业基地。

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