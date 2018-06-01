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中国拒收"洋垃圾"，美国人该如何处理破酒瓶旧报纸

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-06-01 01:10

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（原标题：China Isn’t Taking Our Recycling. Here’s What We Could Do With It Instead.）

中国拒收洋垃圾，美国人该如何处理破酒瓶旧报纸


科技传媒网讯 网易科技新闻 5月31日消息，据外媒Futurism报道，在去年的时候，中国官方就已经宣布将拒绝接收“洋垃圾”。这些所谓的“洋垃圾”主要是来自于美国和欧洲的废塑料和废纸等等可回收垃圾，自今年3月1日以来，中国已经陆续颁布了对24种废旧材料的进口禁令，只保留如废金属等等少数几个进口项目。

这事儿在我们听来可能是一件大喜事儿，但对美国来说，却是一个不折不扣的大麻烦，因为单单是在2016年，美国就向中国运输了160万吨“洋垃圾”，然而在中国如今的新法规下，这些“洋垃圾”中的绝大多数都将被拒绝接收。

那么问题来了，老美们该拿这些破酒瓶子和废报纸怎么办呢？

目前，美国一些州的政府已经开始填满这些垃圾了，但他们其实还有其它选择。

第一种方法是可以将这些“垃圾”存起来，直到美国建立起数量足够多的垃圾处理厂。

美国废物管理公司E. L. Harvey and Sons的总裁本・哈维(Ben Harvey)在接受媒体采访时表示，此前的美国一直依赖于中国的“宽容”，这导致他们并未在垃圾回收处理领域进行足够的投资，无法自己消化掉这些垃圾。美国需要5-6年的时间，才能建立起足够多的垃圾处理厂来处理掉所有这些之前被“外包”出去的垃圾。

与此同时，他们在选择堆放这些垃圾的地点时，也需要投入额外的注意。

加州废物回收政策主管佐伊・哈维（Ben Harvey）在接受媒体采访时表示，如果这些废纸被堆放在一个错误的地方的话，那么它们将成为容易引发火灾的易燃物。

如果美国人不想“将垃圾倒在自家门口”的话，那么废物回收公司们也可以改变货物运输路线，将这些可回收垃圾拉到其它国家去。

去年，泰国、越南、马来西亚和台湾都相继提高了它们接受塑料垃圾的额度，而印度、墨西哥则更乐于接受废旧纸板、废纸等等“洋垃圾”。然而中国在2016年的时候，接收了全球将近一半的塑料、纸类、金属废弃物，所以相比之下，如果这些国家想要接盘这些被中国拒绝“洋垃圾”的话，那么他们就不得不再次大幅提高自己接收这些可回收垃圾的额度。

有没有一种最有效的处理这些破酒瓶子、纸屑、罐头盒子的方法？当然有，那就是从一开始就不要去生产它们。

目前，加州政府已经颁布禁令，禁止人们使用一次性塑料袋以期能减少被废弃的塑料制品的规模。此前，加州每年都会消费将近130亿个塑料袋，自其于2016年宣布停止使用一次性塑料袋后，这一法令立马产生了立竿见影的效果。

根据《洛杉矶时报》的报道，在2017年的世界海滩清洁日（Coastal Cleanup Day），加州市民所回收的塑料袋的数量还不到2010年时的一半。

至于这一方法是否适用于其它地区，我们目前还无法确定――纽约市也是直到最近才跟进了加州政府的步伐，颁布了对使用一次性塑料袋的禁令。

有外媒在评论时感叹：“无论我们如何解决这个问题，它都应该尽快得到处理――我们或许不应该乞求中国恢复此前的政策，不应该让他们的环境遭到破坏。”（止水）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215590-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:洋垃圾废纸旧报纸中国

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