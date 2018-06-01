韩华集团将于2019年在美国建厂 年产能超过1.6GW

韩华集团日前宣布，将于2019年在美国开设一家总部位于美国的太阳能组件工厂，预计年产能超过1．6吉瓦。

韩华集团日前宣布，将于2019年在美国开设一家总部位于美国的太阳能组件工厂，预计年产能超过1．6吉瓦。

据介绍，该设施将位于佐治亚州惠特菲尔德县，靠近田纳西州边界。韩华表示，惠特菲尔德县将通过提供免费土地和减税来给予其价值3000万美元的福利。

韩华称，所提供的产品将为美国屋顶和地面安装部分的钝化发射极后接触（PERC）模块。太阳能电池将从该公司的韩国制造商供应给该设施。

“韩国时报”表示，这是公司根据事先公开声明的最后一种选择。

韩国集团首席执行官Cho Hyun－soo在1月份透露，韩国向世界贸易组织提交了关于特朗普政府对太阳能电池板征收的第201款关税的投诉。

如果该设施将装配价值为50美分／瓦的1．6吉瓦太阳能电池组件，这将避免2019年的2亿美元进口关税，2020年的1．6亿美元关税和2021年最后关税年度的1．2亿美元关税。

这也意味着，韩华集团即将在美国，韩国，马来西亚和中国拥有制造能力。

自特朗普政府宣布对进口太阳能电池征收高额关税以来，世界主要制造商便开始宣布在美国设厂以避免高额进口税。例如，晶科能源已经宣布在杰克逊维尔设立一家新工厂，以支持其与NextEra Energy达成的2．75吉瓦供应协议。

SunPower还购买了SolarWorld Americas的设施，将其在美国的一系列P型混合模块生产。Itek和Solartech Universal最近也宣布扩张计划。

特斯拉－松下的超级工厂目前的产能尚不明确，特斯拉维持2019年工厂将达到1吉瓦的预期。

随着特斯拉－松下超级工厂达到满负荷，SolarTech Universal和Mission Solar以及韩华集团新工厂扩建，如果所有工厂都完工，美国在2019年底的晶体硅模块产能将达到至少4．4吉瓦。

此外，First Solar还宣布了西半球最大的太阳能电池板工厂的计划，以制造其大尺寸薄膜太阳能电池组件。因此，如果再加之这1．8吉瓦的薄膜太阳能电池组件，美国将有能力满足一半或更多的预计需求。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215591-1.html

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