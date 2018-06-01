当区块链热遇上了世界杯，有人开发区块链足彩平台

（原标题：CryptoCup brings soccer predictions to the World Cup）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月31日消息，据国外媒体报道，随着2018年俄罗斯世界杯日益临近，一个基于区块链技术的世界杯预测游戏CryptoCup的足彩投注平台正式上线。用户可以通过创建令牌玩转世界杯。

从区块链养猫游戏CryptoKitties到各大游戏门户以及游戏奖励，区块链技术正在游戏行业获得蓬勃发展。

一个基于区块链技术的世界杯预测游戏CryptoCup正式启动了其投注平台，为了迎接今年夏天在俄罗斯举办的2018年世界杯。

CryptoCup有一个巧妙的技巧，其允许用户构建自己的令牌。一旦玩家对今夏世界杯的64场比赛进行预测之后，系统就会为其创建一个令牌。每个令牌中都存储有玩家做出的预测信息并能够争夺奖池奖金。同时这些令牌也可以在二级市场上出售。虽然这种令牌并不是一种加密货币，但它们在以太坊区块链上运行，价值会根据市场情况相应增加或减少。

CryptoCup首席执行官兼联合创始人费德里克・戈德堡(Federico Goldberg)表示，“由此产生的令牌是可以交易的。这意味着用户可以在世界杯期间，基于当前的赛况以及对未来比赛的预测来购买和出售令牌。例如，如果我的令牌在20场比赛之后排位靠前，并且计算出最终排位第一的令牌价格为30个以太坊，那么我可能有兴趣以10个以太坊的价格将手中的令牌提前兑现，而不需要再冒险。而购买令牌的人为此支付10个以太坊，因为他们看中该令牌有可能最终排位第一，能够赢得30个以太坊的好机会。“

用户关于购买这些令牌的开支中，有四分之一用于支付平台运营费用。其余放入奖池，用于向排位前10%的令牌持有用户支付奖金。而平台还会向排在最末的玩家支付小额奖金作为安慰奖。对于用户之间的每笔交易，都要支付5%的佣金费用。而这笔费用最终也将进入奖池。

目前，奖池中已经超过17个以太坊，约合9,000美元。

在区块链上做这件事使整个游戏变得透明且不可篡改。 CryptoCup在哥斯达黎加有赌博许可证，这意味着该游戏对任何体育博彩合法国家的用户都是开放的。

该游戏还有一个快速模式，让玩家可以预测世界杯的前四名球队。

在今夏的世界杯之外， CryptoCup背后的团队是否会将这个创意扩展到其他赛事？

“是的，”戈德堡说，“我们将增加冠军联赛，网球大满贯，高尔夫，NFL，NCAA，板球，英超联赛等等。”

CryptoCup的世界杯投注平台于2018年5月21日上线，而2018年FIFA世界杯将于2018年6月14日至2018年7月15日举行。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215592-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm