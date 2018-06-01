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菜鸟启动物流物联网战略，并推出首个"未来园区"

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-06-01 04:02

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菜鸟启动物流物联网战略，并推出首个未来园区


科技传媒网讯 网易科技新闻 5月31日消息，在2018全球智慧物流峰会上，菜鸟宣布全面启动物流IoT（物联网）战略，并向全行业发布了全球首个基于物流IoT的“未来园区”。

菜鸟表示，这是IoT、边缘计算和人工智能等前沿技术第一次在物流领域的大规模应用，“未来园区”可以识别每一个烟头、监控每一个井盖，实时保障园区安全、高效运转。

据菜鸟CTO谷雪梅介绍，这是一个应用IoT（物联网）、边缘计算和人工智能等前沿技术的物流园区，有望彻底解决传统园区存在的管理困境。据悉，从进入园区开始，每一个人员的识别、每一辆车辆的导引，都由数字化方式完成。园区里的每一块井盖都变得智能，监控探头会自主计算识别异常状况，连水电表都会自己抄表读数。

首先是“一切设备均有传感器”。谷雪梅介绍，通过传感器，整个园区内的各种设备、设施将连接在一起，从而实现对园区温度、湿度，甚至井盖下的水位等环境进行实时感知，一旦出现异常，可立即报警。

其次是“一切摄像头自主运算”。未来园区里分布的摄像头，和普通物流园区看似相似，但却有着本质不同，每个摄像头都能通过捕捉的影像，实时计算分析，可以实现车辆的智能调度、备货的科学管理以及员工异常行为预警，这意味着，不再需要人工在监视器前24小时值守。

当日，菜鸟网络总裁万霖也在演讲中宣布，菜鸟全面启动物流IoT战略，将加大在物联网技术领域的投入，这是未来技术发展的重要方向。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215593-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:物流菜鸟IoT物联网

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