ABB集中发布多款新品 助力西部数字化转型

ABB还集中发布了多款ABB Ability智能配电和智能建筑解决方案，展示ABB在电气数字化领域的技术优势及深厚积累，助力我国西部地区的数字化、智能化升级。

5月29日ABB在成都举办的2018年新品发布会上，ABB集团电气产品事业部总裁梅塔与来自全国的客户、合作伙伴共同探讨中国产业升级转型和西部大开发背景下，电气产品市场的需求变化和发展趋势。活动中，ABB还集中发布了多款ABB Ability智能配电和智能建筑解决方案，展示ABB在电气数字化领域的技术优势及深厚积累，助力我国西部地区的数字化、智能化升级。

ABB集团电气产品事业部总裁梅塔表示，“在全球范围内，以大数据、云计算、物联网为基础的数字化应用正在驱动各行业进行转型升级。ABB Ability数字化解决方案和服务的组合让我们在支持中国基础设施和工业的数字化升级中拥有独特优势。很高兴通过此次新品发布展示我们完整的产品组合以及我们如何支持中国西部大开发战略的实施。”

四川拥有坚实的电力、工业、交通和基础设施产业基础，其中包括众多重资产企业，这些企业面临的艰巨任务是向高技术、高附加值产业转型，合理运用现有资源，实现高质量、可持续的发展。ABB此次在成都发布的多款数字化方案就可以满足上述需求，例如：ABB Ability配电系统资产健康管理解决方案，基于ABB Ability云技术开发, 连接iUniGear、iVD4、MNS Digital等中低压智能开关设备的实时状态信息。这些ABB解决方案可以帮助客户量化设备的健康状态，预测设备失效的可能性，并通过“智慧大脑”指导客户优化状态不佳的设备，有效提升40%运维效率，减少30%停电损失，实现从被动预防到主动预测的智慧转变。ABB Ability智能配电云平台，自适应型电能专家系统，具有监测、优化、控制等功能，帮助用户优化用电效率、节省30%用电相关开支。

ABB此次还展示了在新能源和智能建筑领域的创新成果，以满足四川用户在该领域的市场需求。在电动汽车基础设施领域，Terra63 Z直流充电机，符合最新国标充电接口标准，输出功率达60千瓦，可在15分钟内为电动汽车充电30%~80%。在光伏行业，PVS-60-TL组串式逆变器在40℃环境下的MTBF(平均故障间隔时间)高达30万小时，安全可靠，最高效率高达98.7%，优化客户投资回报率。在建筑行业，ABB智能建筑解决方案，实现对各种末端电气设备的监视和控制，降低能耗，减少管理成本;电力安装全智方案，涵盖从低压母线输电、线束管理、到电力电缆附件和雷电防护全系列电力安装解决方案，提高安装效率。

在四川，ABB于1997年在省会成都设立了分公司，强化本地业务布局。2014年，ABB在成都设立了服务中心，更好地为本地电力、轨道交通、石化、电子、制造行业的客户提供服务。2015年，配合ABB新阶段战略，ABB将四川定位为公司布局西部、融入国家“西部大开发”建设的桥头堡。经过多年发展，ABB参与了双流机场、成都地铁、四川省博物馆、太平洋保险成都后援中心、都江堰水厂等众多本地项目建设。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215595-1.html

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