工业互联网：制造业转型升级的新引擎

工业互联网兼容吸收了互联网技术、服务、思维和工业技术工艺，是制造业和互联网融合发展的产物，是新工业革命时代不可或缺的工业基础设施，是推动工业转型升级、

工业互联网兼容吸收了互联网技术、服务、思维和工业技术工艺，是制造业和互联网融合发展的产物，是新工业革命时代不可或缺的工业基础设施，是推动工业转型升级、推进高质量发展、构建现代经济体系至关重要的抓手。工业互联网正在开启智能工业发展新时代，将彻底重塑整个生产制造体系，塑造工业新型生产力，重构新型生产关系，为产业转型升级、发展数字经济、构建现代经济体系提供强大支撑动力。

工业互联网兼容吸收了互联网技术、服务、思维和工业技术工艺，是制造业和互联网融合发展的产物，是新工业革命时代不可或缺的工业基础设施，是推动工业转型升级、推进高质量发展、构建现代经济体系至关重要的抓手。发展工业互联网对于发展先进制造业、拓展网络经济新空间、推进制造强国和网络强国建设都具有十分重要意义。

发展工业互联网的重大意义

工业互联网将成为推进两化（信息化和工业化）深度融合的催化器。网络应用是信息化建设最大的推动力，工业互联网应用将开启两化深度融合发展新时代，为推进两化深度融合注入新动能。工业互联网以业务内外协同为抓手，倒逼工业企业加快研发设计、生产制造、仓储物流、经营销售等信息化改造，加快企业数字化、软件化、网络化推进步伐，促进网络互联互通、系统整合共享、数据自由流动。纵观海尔、三一重工等信息化标杆企业，无一不是工业互联网平台的先行者，企业通过工业互联网平台，打通了内外数据流通渠道，建立了以数据创新应用为导向的企业信息化推进机制。

工业互联网将成为加强产业资源整合的连接器。新一代信息技术促进了产业竞争模式不断升级和演化，工业互联网正在开启新一轮产业竞争模式。工业互联网为产业资源整合带来了新机遇，工业互联网平台构建起了产业生态圈中的信息交换核心枢纽，促进了产业资源快速集聚、有效整合和高效利用，成为核心企业产业互联网时代塑造竞争新优势的重要抓手。工业互联网平台以开放接入模式，整合了研发设计、生产制造、仓储物流、经营销售等各个领域资源，促进了产业生态圈各方供需对接，优化了各方资源配置。

工业互联网将成为推动制造业业态创新的孵化器。工业互联网为制造业发展创造了新的网络运行空间，打通了车间、仓储、市场三者之间信息流动快速渠道，构建起了生产、物流和需求之间的信息流动和利用机制，使得各环节获取和传递信息成本大大降低，驾驭和利用信息能力大大增强，极大地促进了制造业业态创新。个性化定制、用户全程参与、即时生产、网络制造、远程监测、在线维护等新制造和新服务模式，得益于信息获取和利用成本的大幅降低，将得到大规模广泛应用。工业互联网应用将培育大量基于网络的制造业信息服务，促进面向制造业的生产性网络信息服务业的繁荣和深度创新，为新制造模式和服务模式的发展提供更多的技术、平台、应用和服务等重要支撑，成为制造业业态创新的重要动能来源。

工业互联网将成为推进制造业供给侧改革的助推器。制造业是供给侧结构性改革的主战场，推进制造业供给侧结构性改革是形成中国经济增长新动力和经济发展新优势的重要举措。工业互联网应用为制造业推进供给侧结构性改革提供了重要契机，打通了供给侧和需求侧之间信息流通渠道，改变了以前盲目化、大规模、批量化、备货式的生产制造模式，依托网络和大数据，实现了有计划、精准化、个性化、零库存生产，供给和需求之间的需求对接和信息匹配能力极大增强，有效地推动了产品和服务供给模式的创新。

工业互联网将成为推进智能工业发展的加速器。智能工业是现代工业的发展趋势，是新一轮工业革命各国竞相抢占的战略制高点。工业互联网应用打通了工业企业研发设计、生产制造、仓储物流、经营销售等各环节数据流通的血管，让企业总控中心大脑能够依托网络数据信息采集和分析，实现对企业整体运行的有机管控，制造效率、产品质量、生产成本、资源消耗、采购仓储、经营销售等各方面的大幅改善和优化，企业数字化、软件化、网络化、智能化运行水平全面提升。

推动工业互联网平台发展的重要举措

工业互联网平台是工业互联网体系的核心，技术和工艺复杂，准入门槛比较高，是各国新一轮工业革命竞争中的战略制高点。我国必须发挥体制机制、大国大市场等优势，加快推动制造业和互联网深度融合，以系统性推进工业互联网平台建设和应用来抢占发展先机。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215596-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm