先有昆机退市再卖CY集团股权 这家机床巨头的寒冬何时度过？

沈阳机床集团是我国最大的机床生产企业，旗下拥有沈阳机床、昆明机床、中捷机床等诸多实力雄厚的子公司。但是受到机床市场连年不景气的影响，沈机集团近年来一直

这几个月，对于沈阳机床集团来说，过的并不平静。

沈阳机床集团是我国最大的机床生产企业，旗下拥有沈阳机床、昆明机床、中捷机床等诸多实力雄厚的子公司。但是受到机床市场连年不景气的影响，沈机集团近年来一直处于亏损状态。

数据显示，2015年沈机集团净利润为-7.87亿，2016年净利润为-16.76亿元，2017年净利润为-5.88亿元，三年共亏损30.57亿元。截止2018年一季度，沈机集团净资产为37.99亿元，资产负债率达90.59%。

连年的亏损令沈机集团陷入了泥泞之中。为帮助沈机摆脱亏损泥潭，2017年11月，国家八部委联合下发综合改革方案，支持沈机集团“止血、输血、造血”，进行综合性的改革。但是正如沈机集团战略规划部部长任大鹏所说：“新生之路仍然任重道远，就像一个刚实施大手术的病人，还需要一个强本固体的恢复过程。”

到目前为止，这家机床巨头的寒冬似乎仍然没有过去。

一、昆明机床A股退市

昆明机床股份有限公司，最鼎盛时期是我国大名鼎鼎的机床行业“十八罗汉”之一，于1985年制造出我国第一台精密加工中，可以说得上是我国机床行业的领路企业之一。

但九十年代后由于经营不善，昆明机床一直处于亏损状态。到2005年，沈机集团出资收购昆明机床，昆机正是成为沈机集团旗下的子公司。

2006至2011年期间，正值国内机床市场的繁荣时期，昆机为沈机集团带来了不少的营收，但2011年之后，市场下行，昆机随之由盛转衰，连年亏损。自2014年以来，昆明机床的连年亏损金额为分别为2.04亿元、1.96亿元、2.09亿元和3.50亿元，到2017年末，昆机的净资产为-3822.10万元。

之后，昆明机床又被爆出持续多年财务造假。2017年11月15日，昆明机床财务造假被证监会坐实。证监会调查结果显示，昆机2013年至2015年通过跨期确认收入、虚计收入和虚增合同价格三种方式虚增收入4.83亿元，通过少计提辞退福利和高管薪酬的方式虚增利润2961万元，2013年至2015年年度报告中披露的存货数据存在虚假记载。证监会认为，昆机的信息披露违法行为持续时间长，采取隐瞒、编造重要事实等特别恶劣手段，涉案数额特巨大，涉案人员违法情节严重。

连年亏损加上财务造假，结束了昆机的A股之旅。由于其连续三年亏损触发的退市制度，加上违法违规行为资本市场造成了较大的负面影响，2018年5月22日，上交所宣布，根据上市委员会的审核意见，决定沈机集团昆明机床股份有限公司股票终止上市。这也代表着昆明机床被正式“踢出”了资本市场。

二、出售云南CY集团股权

5月29日，上海联合产权交易所网站预披露，沈阳机床集团昆明有限公司将挂牌出售云南CY集团有限公司70%股权。

云南CY集团的前身是云南机床厂，始建于1961年，是国内重点机床企业之一，主要产品有CY车床系列、PQ车床系列、MO车床系列出口型普车及数控车床等。2004年12月，云南CY集团与沈机集团实施战略重组，沈机集团旗下的沈机昆明公司拥有云南CY集团大量股份。

与昆机的状况相同，至2012年，云南CY集团尚实现营业收入4.7亿元，实现净利润606.38万元。但是接下来便遭遇了大幅亏损，2016年云南CY集团的净利润为亏损9720万元，2018年第一季度净利润为亏损2606万元。

出于财务问题的考虑，同时也为了解决内部的同业竞争问题，沈机决定挂牌出售云南CY集团70%股权，挂牌价约为3.1亿元。

此外，云南CY集团挂牌出售的交易受托机构相关人士也指出，此次沈机方面出售云南CY集团可缓解亏损状态，收回部分投资资金。

一直以来，沈阳机床集团都是我国机床行业的领军企业。2005年收购昆机之时，沈机集团营收已近46亿元，杀入世界机床行业收入前十，当时在行业之中风光无两。但是随着机床行业“漫长冬季”的来临，沈机并没有做好“抗寒”的准备。

传统的大型企业当遇到危险时“转身慢”似乎是可以被理解的，但是接连失利则会让人质疑其是否重返旧日荣光。从国产机床企业的目前生存状况情况来看，像沈机这样陷入泥潭的企业仍有很多，而从泥潭中爬出来的企业也有很多。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215597-1.html

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