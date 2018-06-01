小米上市前发布8周年新机系列:三大黑科技 小米8售价2699元起

科技传媒网讯 网易科技新闻5月31日消息，小米上市临近，有消息称小米将定于7月16日在上海证交所发行CDR，7月16日在香港证交所发行IPO。对此，小米方面表示不予置评。在消息传出的今天，小米发布了8周年系列产品。

为何选择深圳？因为友商在这里

对于为什么选择在深圳开发布会，雷军开玩笑的表示因为友商在这里。此次发布会应该是小米发布会人数最多的一次，雷军表示有七八千人。

IDC数据显示，今年第一季度出货量为1320万部，同比增长41.8%，为排名前五的品牌中最高的。雷军表示能够取得这样的成绩是因为小米商业模式的创新：铁人三项，硬件产品、电商以及新零售、互联网服务。

雷军仍然在表示，小米的利润大部分来自互联网服务。虽然小米四大业务收入来源中，智能手机部分每年收入占比超过了7成。

小米科技联合创始人、MIUI负责人洪锋介绍了全新的MIUI10。MIUI10专门为全面屏进行了交互操作设计。另外，融入小爱同学之后，MIUI10可以语音发出指令，手机进行操作。比如当开启驾车模式后，小爱同学可以接管手机操作，接电话、回微信不用手。另外，还有AI加持和拍照的提升等等。

洪峰表示6月开启MIUI10的内测。

小米8售价2699元起

接下来，雷军介绍了此次发布会的主角：小米8。背面4曲面玻璃，正面是“刘海屏”的异形全面屏。雷军表示，因为小米8想采用很多黑科技，所以无奈采用了刘海屏。刘海屏内加入了前置相机、距离感应器、听筒、红外照明元件以及红外相机功能。

小米8采用了6.21英寸的三星AMOLED屏幕，18.7：9的屏幕，屏占比达到86.68%。有白色、亮蓝、香槟金、黑色四种颜色。

在配置上，小米8用了骁龙845芯片，用了与小米MIX2S相同的相机模组，1200万像素+1200万像素的变焦双摄。但在小米8上，小米又加上了软件的调教，其在DXOMARK上的评分，在相机上超越了iPhone X 4分，得了105分。另外，小米8还加入了AI场景拍摄和AI影棚光效、AI微整形美颜前置2000万像素摄像头。

小米8是全球首款双频GPS手机，可以实现超精准定位。

在售价方面，小米8的6GB+64GB版本2699元；6GB+128GB版本2999元，6GB+256GB版本3299元。









全球首款压感屏幕指纹识别手机

小米还发布了小米8透明探索版，是全球首款压感屏幕指纹识别手机。小米8透明探索版在小米8基础上，加入了屏幕指纹识别功能，基于光学识别技术，光源透过屏幕照射手指，反射光线到指纹传感器，进行指纹识别，同时增加了压感传感器，有效的提升了解锁成功率，同时手机可以振动反馈，解锁体验更好。

另外，其背面实现了部分透明，难点在于将手机的内部元器件重新做，可视外观的程度。

第三个黑科技就是加入了Face ID功能，成为首款有Face ID的安卓手机。

该款手机只有一个版本：8GB+128GB，售价3699元。





小米8SE：骁龙710小米首发

小米8SE采用了高通刚刚发布的新系列700系列的首款产品：710。小米8SE采用了5.88英寸AMOLED全面屏，3120mAh电池，1200万像素+500万像素的后置AI双摄，前置2000万像素柔光自拍。

小米8SE的4GB+64GB版本售价1799元，6GB+64GB版本售价1999元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215598-1.html

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