万霖：菜鸟正式推出人工智能菜鸟语音助手

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月31日消息，在2018全球智慧物流峰会上，菜鸟总裁万霖表示，“菜鸟用5年时间，构建了一张领先全球的智慧物流网，现在，我们迎来了一个新物流时代的开端”，他宣布，菜鸟All In新物流赛道并正式启动物流IoT战略。





万霖指出，新物流是物流全要素、全流程、全场景的重构，是对传统物流的整体升级，让物流跟上商业快速迭代的步伐。

“新物流不仅仅是新零售物流”，万霖认为，新物流应该包括IoT（物联网）技术、新零售物流与全球化网络三部分，引领全行业转型升级。

同时，菜鸟继电子面单之后，正式推出人工智能菜鸟语音助手。用于帮助快递员在派件过程中自动和消费者打电话，听得懂消费者的话、甚至方言，识别消费者选择的包裹送达地点，并将结果实时反馈到快递员手机端。

万霖透露，现在快递员平均每天要派送150个包裹，很多人来不及打电话，如果全部采用菜鸟语音助手，预计每天可为全国200万快递员节省16万小时的通话时间。

当日，阿里巴巴集团董事局主席马云在会上宣布，菜鸟将全力以赴建设国家智能物流骨干网，阿里巴巴和菜鸟将投资1000亿元来做这件事情，把中国物流成本占GDP比重降到5%以下。

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