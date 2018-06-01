陕西新能源产业快速发展 去年风光发电企业盈利水平下降

我省光伏产业不断推进，太阳能发电快速增长。2017年我省规上与规下太阳能发电量34．25亿千瓦时，虽然发电总量不高，但增速较快，在新能源发电量增速中位居榜首，

5月30日陕西省统计局发布2017年陕西新能源产业发展形势分析，报告显示，2017年我省新能源产业快速发展，企业数量持续增加，发电总量不断上升，发电结构继续优化。

从企业数量看，新能源企业数量逐渐增多。2017年我省规模以上新能源发电企业96家，比2016年增加22家，其中，风力发电企业增加6家，太阳能发电企业增加16家。

随着新能源企业数量的增长，我省新能源发电量随之增长。2017年我省规模以上新能源发电量196．25亿千瓦时，比2016年增长26．8％，增速比火力发电高23．5个百分点。由于新能源发电量的快速增长，我省规模以上新能源发电量占全省发电量的比重进一步提高，达到11％，2017年比2016年提高2．1个百分点。

我省光伏产业不断推进，太阳能发电快速增长。2017年我省规上与规下太阳能发电量34．25亿千瓦时，虽然发电总量不高，但增速较快，在新能源发电量增速中位居榜首，达到31．9％，成为新能源中最耀眼的行业。

虽然我省新能源发电量比重有所上升，但与其他省份相比，比重仍然较低，新能源规模相对较小。2017年我省新能源发电企业盈利情况有喜有忧，由于全年降水量比上年大幅提升，水电企业利润增幅较大，但风、光发电企业盈利水平下降。

制约我省新能源发展的因素依然明显。从供需关系看，我省的电力是供大于求。在此背景下，我省的风光电难于被消化吸收，如不及时谋划外送，必将很快遭遇发展瓶颈。与此同时，对风、光发电量入网的限制对风、光发电也有较大影响。在双重不利因素影响下，目前陕北风电光伏集中发展区域已出现弃风弃光限电的现象，而且还有进一步加剧的趋势。

另外，土地使用成本、资金回收周期较长也是制约风光电发展的重要因素。从目前我省的新能源企业情况看，企业在前期投入较大，同时随着市场化进程的加快，我省新能源补贴电价逐年减少，企业运营成本有所上升，加之行业自身存在的资金回收周期较长的特点，短时期内企业经济效益难以显现，新生企业不敢轻易介入，行业发展动力不足。

统计局工作人员建议，应进一步加大对新能源产业的扶持力度，进一步加大对新能源产业的扶持力度，积极促进光伏产业与其他产业融合，统筹推进全省风电产业的整体布局等。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215600-1.html

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