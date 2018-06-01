大同一期光伏发电领跑基地运行监测月报发布 各大企业表现如何？

该基地建设规模100万千瓦，包括7个10万千瓦和6个5万千瓦的单体项目。根据各项目业主提供的情况和项目实际安装容量，统计得到各项目安装容量和使用组件情况见表1

大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地一期（以下简称大同基地）是我国首个光伏发电领跑基地，于2015年6月获得国家能源局批复，2015年8月开工建设，2016年6月竣工验收完成。该基地建设规模100万千瓦，包括7个10万千瓦和6个5万千瓦的单体项目。根据各项目业主提供的情况和项目实际安装容量，统计得到各项目安装容量和使用组件情况见表1和表2。

大同基地建立了全国首个光伏发电领跑基地综合技术监测平台，并同步建设了先进技术微型实证平台。按照国家能源局要求，在大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地建设领导组办公室、大同光伏发电监测服务中心组织下，基于综合技术监测平台和先进技术微型实证平台的监测数据，特编制大同一期光伏发电应用领跑基地运行监测月报。

二、基地总体运行简况

基地太阳能资源：大同基地各项目当月平均斜面辐射量为153kWh／m2，环比增长8．5％。基地发电量：本月大同基地总发电量为13152万千瓦时，环比增加8．4％，同比减少1．6％；2018年截至2月累计发电量25289万千瓦时，同比减少0．3％。本月平均满负荷利用小时数为126小时，平均累计小时数243小时，同比减少0．3％。

弃光情况：本月大同基地未出现弃光，本年累计无弃光。

效率监测：本月大同基地单晶组件运行监测效率均值为17．04％，名义衰减率均值为2．78％；单晶组件实证监测效率均值为17．16％，名义衰减率均值为2．2％。多晶组件运行监测效率均值为16．14％，名义衰减率均值为3．18％；多晶组件实证监测效率均值为16．31％，名义衰减率均值为2．22％。逆变器最高转换效率均≥99％。各项目本月系统效率实测均值为81．61％，今年截至2月累计系统效率实测均值为81．93％。各项运行指标均基本满足领跑基地要求。

三、项目运行情况

太阳能资源：本月大同基地各项目平均斜面辐射量为153kWh／m2，环比增长8．5％。斜面辐射量最高的项目是招商新能源，辐射量为173kWh／m2。斜面辐射量最低的项目是中节能，辐射量为140kWh／m2。本月各项目斜面辐射量较上月普遍有所增长，其中环比增幅最大的是招商新能源，环比增长14．2％。

5万千瓦单体项目发电量：本月大同基地5万千瓦单体项目发电量最高的项目是阳光电源，发电量达到668万千瓦时。5万千瓦单体项目发电量环比增长幅度最大的项目是晶澳和晶科，环比分别增长9．0％、7．6％；环比增长幅度最小的项目是中节能，环比增长4．7％。与去年同期对比，中节能和晶澳的发电量分别增长19．2％和9．9％，其他项目均存在一定程度的降低，其中英利同比降低的幅度最大（－14．9％）。项目今年截至2月份累计发电量为1113万千瓦时（中节能）～1305万千瓦时（阳光电源），除阳光电源累计发电量同比降低（－2．5％）之外，其他电站同比均有一定程度增长，其中晶澳（12．3％）和中节能（12．1％）同比增长的幅度最大。

10万千瓦单体项目发电量：本月大同基地10万千瓦单体项目发电量最高的项目是招商新能源，发电量达到1434万千瓦时。10万千瓦单体项目发电量环比增长幅度最大的项目是招商新能源，环比增长14．3％；环比增长幅度最小的项目是中广核，环比增长7．0％。

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