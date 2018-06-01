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传统制造业应该如何升级工业4.0

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科技传媒网 OFweek工控网 2018-06-01 10:07

德国提出的工业4.0已经成为许多公司努力的方向，工业公司希望通过物理信息系统的升级来获得最佳的运营效果。但是，并不能盲目追随工业4.0就能成功，企业必需有一

物联网、大数据、云计算等技术正在快速兴起，并掀起了一轮信息化革命浪潮。业内分析认为，未来十年，数字化和智能自动化给全球经济带来巨大的增长，而目前全球只有10%的制造企业实现了数字化。

德国提出的工业4.0已经成为许多公司努力的方向，工业公司希望通过物理信息系统的升级来获得最佳的运营效果。但是，并不能盲目追随工业4.0就能成功，企业必需有一个清晰的愿景。

首先应该对当前的状态进行评估，例如企业存在哪些不足，主要原因是什么？其次是对于价值驱动进行分析，即工业4.0能为边企业带来哪些价值提升。

传统制造业应该如何升级工业4.0

评估企业的当前状态

每一个时期都有着不同的形势，市场和外部环境时刻在变化，对于生产企业来说，必需保证能跟上变化才不会给淘汰。数字化转型前有必要对企业现状进行分析评估，将复杂的问题简单化，把机器学习引入自动化生产线，从而实现更高价值的提升。

通常制造业日常运营主要包括当前的生产流程、系统、人员和信息等，可以通过这些组成和同行企业比较，发现自己的优点和缺点，然后找出需要解决的问题，并针对性去构建数字化战略，让新的部署能完全解决老旧的问题。

传统制造业应该如何升级工业4.0

此外，还要通过收集关键绩效指标和报告等定性数据，把生产过程的问题都联系起来，并绘制出因果关系图，分析效率低下的根本原因。可以说，这是一个观察与提问的过程，有助于确定项目下一阶段的最佳方法，并保证转型是可持续和有效的。

更重要的是，让所有来自运营、生产、供应链和IT部门的人员能够信息交互，各个环节是紧密联系的，在供应链中，一切都是连接的，每个工人都能了解全面的情况，以至于知道如何配合和做好自己的工作。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215604-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:智能制造自动化工业4.0

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