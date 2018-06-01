京车智能制造工厂保定开工

记者近日从北京市基础设施投资有限公司获悉，河北京车智能制造工厂项目已经开工。
记者近日从北京市基础设施投资有限公司获悉，河北京车智能制造工厂项目已经开工。河北京车智能制造工厂将成为年产千辆，销售额达百亿元的绿色环保、高科技、现代化、智能化生产制造企业，不仅可拉动当地基础设施建设、服务业快速发展，而且可为当地带来数千个就业机会。
河北京车智能制造工厂项目是推进落实非首都功能疏解、深化京津冀协同发展、服务雄安新区建设的重要举措。记者了解到，该项目总投资约45亿元，计划2019年底实现厂区全部竣工，未来将具备地铁A型和B型整车、市域快轨车辆、中低速磁浮列车、低地板现代有轨电车等系列产品制造能力。随着国内轨道交通的发展，近期北京每年新增及更新的地铁车辆约1000辆，维修地铁车辆约900辆。不过，京车公司目前每年修造地铁列车仅350辆。
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