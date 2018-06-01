PyroGenesis发布2018年第一季度财报

31日，等离子工艺专家PyroGenesis Canada Inc.发布了截止2018年3月31日的第一季度的财务和运营报告。

31日，等离子工艺专家PyroGenesis Canada Inc.发布了截止2018年3月31日的第一季度的财务和运营报告。

2018年第一季度的业绩的亮点如下：

2018年第一季度收入从2017年第一季度的170万美元增长至210万美元，增幅为21％;

毛利润为34.3％，较2017年第一季同期下降17.3％；

已花费60万美元用于等离子体雾化系统和相关开发；

与2017年第一季度同期相比，修改后的EBITDA亏损545000美元，同比增长207％；

截至撰写本文之日，已签署的合同积压为520万美元，

季末现金：250万美元（2017年12月31日：62.3万美元）。

2017年是所有经营业绩关键指标均出现明显增长并将公司定位于未来盈利能力的一年。基于2016年取得的成功，由于公司建立了基础设施和人员，以确保这些利润率不仅继续在可预见的范围内增长，因此建立了未来超过了40％的健康毛利率，但一旦粉末生产完全商业化，它将会得到改善。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215607-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm