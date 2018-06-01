世界首份3D打印角膜问世

英国研究人员利用人体干细胞、胶原蛋白和海藻酸首次3D打印出角膜。

英国纽卡斯尔大学研究人员用胶原蛋白和海藻酸制造出一种强力凝胶，作为打印所用的“生物墨水”。这种材料既结实、足以保持形状，又足够柔韧耐得住3D打印机喷嘴积压，而且人体干细胞还能存活其中。纽卡斯尔大学的研究人员将这种生物墨水注入一台便宜的3D生物打印机，只用10分钟就打印出一份角膜，和人眼角膜形状大小相当。用于打印的干细胞不仅存活其中，还在打印结束后继续生长。

研究人员称，这种3D打印角膜目前尚无法用于移植，但未来有望解决全世界角膜捐赠短缺的难题。全世界多个研究团队都试图3D打印角膜。研究参与者之一、纽卡斯尔大学谢・康农博士认为，自己团队研究成功主要源于生物墨水的成功，3D打印的同时不用再花精力维持干细胞存活。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215608-1.html

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