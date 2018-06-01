日本夏普将在蒙古建造第二座太阳能发电厂

项目负责人表示：“太阳能发电厂的建设将于今年下半年开始，该项目将于2019年第三季度完成。”

近日，日本电子巨头夏普公司将在蒙古北部建造第二座太阳能发电厂。

项目负责人表示：“太阳能发电厂的建设将于今年下半年开始，该项目将于2019年第三季度完成。”

夏普将与当地的蒙古合作伙伴Darkhan－Selenge Electric Distribution Network LLC一起建造该工厂。

蒙古电力公司首席工程师B Batjargal先生表示，该项目每年将减少二氧化碳排放量约25，000吨，节约高达3．55亿升水。

蒙古能源部表示，人口在300万以上的亚洲内陆国家每年的阳光日照超过250天。同时，去年该国的可再生能力几乎翻了一番，达到155兆瓦。

日本电子生产商于2017年1月在该省安装了蒙古第一座大型太阳能发电厂，容量为10兆瓦。作为该国第二个风力发电场，即50兆瓦Tsetsii风力发电场也于当年10月份开放。

蒙古力求为人口提供充足的热量和电力，特别是在农村地区，而可再生能源项目被视为一种解决方案。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215609-1.html

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