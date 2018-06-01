物联网技术将对能源业产生革命性影响

在巨大的智慧能源市场空间面前，生态层面的进入者很多。光伏行业的一些领先企业在进行布局，一些原来做电力或者电力电子相关产业的企业也开始探索，甚至一些原来

伴随着我国光伏发电平价上网时代逐渐接近，一个新的能源时代――能源物联网时代已经来临。中国光伏行业协会理事长、天合光能董事长兼首席执行官高纪凡近日在接受中国经济时报记者采访时判断，未来20年，能源物联网技术将对能源行业产生革命性的影响。

“随着物联网、大数据、云计算以及人工智能等技术在能源领域的广泛运用，分布式能源、新能源汽车、储能等能源技术的进一步发展，基于电力能源市场化和用户需求深度挖掘将成为热点。终端用户有大量的能效需要提高，因此构建一个‘发储配用云’能源管理系统，打造智慧能源和能源互联网将是未来能源发展的方向。”高纪凡说。

智慧能源系统将是未来的发展动力

光伏在政治、经济、社会等方面的影响力正越来越大。据高纪凡介绍，2017年全球新增光伏装机量达到103GW，相当于4个三峡电站的装机规模，已经成为全球电力装机最重要的动力。据国际可再生能源机构统计，2017年全球光伏产业就业近340万人，其中中国就有220万人。无论是经济效益还是社会效益，光伏产业已经成为国家能源发展的重要组成部分。

以光伏为代表的新能源的崛起已经是必然趋势。这需要企业主动加快进行技术创新和产业布局。“通过创新可以创造未来，光伏产业将从少年时代走向青年时代，光伏正逐步走向能源舞台的中央，随着光伏产业与互联网、大数据的深度融合，智慧能源的时代已经来临。逐渐构建一个以新能源的发电、储能、智慧配电和智慧用能管理来构建的智慧能源系统将是未来20年的一个发展动力。”高纪凡说。

按照高纪凡的看法，能源物联网可以说是一个大的新产业。进入发展新时代，天合光能除了自身要不断地学习提高，吸引全球优秀人才，构建新的创新平台以外，还需要更好地与相关领域领军者进行合作，推动全球能源转型，使太阳能等清洁能源成为主流，开创一个更美好的能源物联网时代。

能源物联网要靠创新迭代和不断探索

在巨大的智慧能源市场空间面前，生态层面的进入者很多。光伏行业的一些领先企业在进行布局，一些原来做电力或者电力电子相关产业的企业也开始探索，甚至一些原来做互联网的公司也进入其中。新的智慧能源产业生态在不断丰富。

不过，不同企业之间的定位不尽相同。与有的企业偏向做能源基础设施不同，天合光能能源物联网不仅有着“云、管、端”三层组织架构，更是涵盖了智能光伏发电、商用光伏、户用光伏品牌、智慧储能、能源管理、智慧能源云平台等一系列代表光伏产业前端技术和发展趋势的解决方案。

尽管看到了能源物联网的方向，但是这一体系的搭建并非一蹴而就。高纪凡说，能源变革还处在持续的过程中，新能源尤其是新的太阳能装机虽然已经成为最重要的装机动力，但是总的规模占比还比较低。新能源体系的发展还需要过程，当太阳能变为全球第一大电力能源的时候，能源物联网就可以实现了，而这需要随着技术的不断发展而推进。

智能化、数字化技术在电力、能源行业有自身的特征，这也影响着能源物联网的发展。“和过去的互联网产业不同，电力、能源有行业特殊要求，这需要不断去创造一些新的技术，构建新的标准，而不是把现成的技术拿来就可以实现的。随着物联网技术、数字化技术的不断发展以及可再生能源技术不断的渗透，能源物联网体系正在不断地演进，这个过程当然不是很快，但它每年一个新台阶，也可能是半年一个新台阶在往前走。”高纪凡说。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215610-1.html

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