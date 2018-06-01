2018全球光伏20强排行榜发布

近日，由365光伏发起并主办的“2018全球光伏20强排行榜发布会暨光伏企业升级与变革论坛”在上海举行。“以数据看发展，用业绩证实力”，“全球光伏20强排行榜”持续为行业投资者、金融机构、行业企业、第三方服务机构、终端用户等提供每年度光伏行业各细分领域优势企业名单及经营数据，“全球光伏20强排行榜”是行业发展、企业研究、金融、投资、合作、采购、资源整合的第一手行业指南资料。

2017年全球新增光伏装机102GW，同比增长33．7％。其中，中国2017年装机53GW，占比过半，系第一大市场，持续领跑全球。尤其在光伏扶贫和户用分布式光伏的引导和拉动下，中国分布式光伏新增装机就高达19．44GW，成为了市场发展的新亮点，同比增长了3．7倍。与2016年相比，国内光伏企业2017年的营业收入、主营产品全球并网装机量以及出货量均整体有所提升。

在今年的“2018全球光伏企业20强（综合类）”排行榜中总共出现了16家中国企业的身影，数量较去年增加2家。其中，协鑫集团有限公司凭借2017年高达62．03亿美元的营业蝉联冠军，偕同晶科能源有限公司和天合光能股份有限公司占据榜单前三甲。晶科能源和天合光能2017年的营业收入分别约为39．18亿美元、39．13亿美元，晶科能源以微弱优势居第二。

除此之外，在“2018中国光伏企业20强（综合类）”排行榜中，协鑫集团有限公司、晶科能源有限公司、天合光能股份有限公司以及阿特斯阳光电力有限公司依旧牢牢占据四强席位。

在其他五大分类排行榜中，国家电力投资集团公司依旧以4540．4兆瓦的全球并网装机量傲立“2018中国光伏电站投资企业20强”榜首，协鑫新能源控股有限公司以2484兆瓦的全球并网装机量位居第二，中广核太阳能开发有限公司则以1221兆瓦的全球并网装机量一跃上升至第三。“2018中国光伏电站EPC总包企业20强”榜单中中国电力建设集团有限公司凭借其2017年高达3300兆瓦的全球并网装机容量由去年的第九位一跃升至榜首。晶澳太阳能凭借着2017的优异业绩加入了2017年国内光伏组件企业“三强”之争，与晶科能源控股有限公司、天合光能有限公司形成三足鼎立之势，最终晶科能源有限公司拔得“2018中国光伏组件企业20强”头筹；华为技术有限公司继续稳居中国最大的光伏逆变器企业之位，其2017年全球出货量高达18100兆瓦；江苏国强镀锌实业有限公司则继续领衔“2017中国光伏支架企业20强”。

“2018全球光伏20强排行榜”七大榜单具体排名如下：

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215611-1.html

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