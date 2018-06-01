欧盟或取消光伏产品贸易保护 今年装机能达到11GW？

近日，中华人民共和国驻荷兰共和国大使馆经济商务参赞处援引Euroactive文章称，欧盟对中国太阳能板和太阳能电池实行的贸易保护措施将于2018年9月到期，欧盟委员会司法和消费者总司建议取消对中国光伏产品的反倾销措施。这一消息也得到了中国商务部的证实。

从2012年欧盟委员会对中国光伏产品反倾销立案调查起，中国光伏企业出口欧洲的光伏电池、组件就面临平均47．6％、最高67．9％的反倾销税率。由于当时国内的下游市场尚未起步，标杆上网电价政策还没出台，欧洲可以说中国光伏企业最大的出口市场，反倾销、反补贴让国内企业苦不堪言。

以当时国内最大的组件企业英利绿色能源为例，2012年二季度毛利率只有4．6％，环比下滑3．2个百分点，净亏损则由4500万美元增加到9020万美元；从2012年全年业绩来看，毛利率为－3．2％，净亏损高达4．919亿美元。

其他光伏企业在这一风波中也未能幸免。天合光能2012年二季度净亏损9210万美元，大大超过一季度的2980万美元，欧美双反难辞其咎。用中国光伏行业协会秘书长王勃华的话说，在贸易保护的压力下，光伏企业被迫从“两头在外”转向国内市场，由此也造就了我国截至2017年底超过130GW的光伏装机规模，连续五年稳居全球新增装机规模首位，连续三年占据全球累计装机规模首位。

随着《巴黎协定》的签署，实施清洁能源转型、新建可再生能源发电项目成为大势所趋。法国宣布，计划不再向新的石油和天然气开采项目颁发许可证，并逐渐用光伏、风电等可再生能源代替核电，减少对后者的依赖；德国“Agora能源转型”智库报告显示，2017年德国可再生能源发电量约占33．1％，且呈持续上升趋势；英国则在2015年关闭最后一个煤矿后，通过绿证制度，为可再生能源项目提供补贴和消纳保障。为了降低度电成本，让民众用上低价的可再生能源，取消贸易保护、鼓励市场竞争是中欧光伏企业的共同诉求。

根据国际可再生能源署（IRENA）统计，2017年，可再生能源行业为全球创造了超过50万个新的工作岗位，从业人数超过1000万人。从细分领域来看，光伏行业就业人数新增9％，达到340万人，其中德国、土耳其、英国、意大利等欧洲国家有10万人左右，比上年略有减少。索比光伏网认为，随着欧洲光伏产品贸易开放，组件制造企业的就业人数预计会继续降低，但下游安装、运维领域就业人数会明显增加，总体就业形势回暖。

根据IHSMarkit预测，今年欧洲光伏新增装机或将达到11GW；招商证券分析师认为，法国、荷兰、西班牙的光伏需求都将大幅增长，加入GW级市场队伍。考虑到目前国内光伏电站、分布式光伏政策趋紧，或许，重新发力欧洲市场是一个不错的选择。

以下为商务部网站信息原文：

Euroactive发表关于中欧光伏贸易的文章。文章称，欧盟对中国太阳能板和太阳能电池实行的贸易保护措施将于2018年9月到期，欧盟委员会将决定是否撤销或延长这些措施。

根据欧盟委员会司法和消费者总司在2017年所做的研究，放宽从中国进口太阳能产品的贸易保护措施将增加光伏产业的投资，预计2030年前将增加20－30％的光伏装机量，欧盟委员会司法和消费者总司也由此建议取消对中国光伏产品的反倾销措施。2017年11月安永会计师事务所发布的研究报告也得出了类似的结论，取消目前的反倾销措施将有助于提高太阳能行业的就业率，在欧盟创造额外的45，000个就业岗位。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215612-1.html

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