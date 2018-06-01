5000人参加的西门子PLM用户大会带来了哪些信息？

西门子PLM大中华区用户大会，今年首次超过了5000人。这和工业软件领域全球性盛会的规模相当，其盛况也足以媲美大多数消费级IT公司或互联网公司的会议。

数字化浪潮席卷下的制造业转型

西门子PLM大中华区用户大会，今年首次超过了5000人。这和工业软件领域全球性盛会的规模相当，其盛况也足以媲美大多数消费级IT公司或互联网公司的会议。

尽管与会人数不是度量一个公司、一场会议成功与否的唯一标准，却是观察其市场表现与活跃度非常重要的风向标。

在中国从“工业大国”向“工业强国”转型的进程中，西门子深谙“中国制造2025”战略之道，着力推动中国企业实现创新和数字化转型发展，以助其达成数字化企业愿景。

今年的会议是Siemens PLM Software全球总裁兼首席执行官Tony Hemmelgarn履新后首次出席的大中华区用户大会，他在展望和描述公司愿景时指出：西门子PLM所倡导的数字化转型在于推动虚拟产品与现实产品的融合，通过Digital Twin帮助企业以数字化方式为物理对象创建虚拟模型，来模拟其在现实环境中的行为。

在数字化浪潮席卷下，2018西门子PLM大中华区用户大会吸引了来自15个国家、5000余嘉宾，在20多个主题会场中由50多家客户分享实战经验，同时可以与60多家合作伙伴在展示区进行探讨、交流。

Tony在接受记者采访时强调：在数字化转型的进程中，西门子PLM凭借其技术优势和丰富的行业积累，正在致力于帮助中国制造业打造成为数字化企业，成就创新，引领卓越。

新任CEO解读西门子PLM核心技术

为了更好的支撑公司的业务发展，西门子对新兴技术进行了前瞻性布局。Tony在主题演讲中通过一系列案例展望了西门子PLM的技术实践和积累，由此引出了西门子PLM正在践行的核心技术，包括增材制造、自控机器人、区块链、移动化、边缘计算、网络安全、人工智能、分布式能源系统、储能、材料、仿真与数字化双胞胎、软件系统与过程等。

Tony在接受记者采访时提到，西门子集团会从全局和宏观的角度洞察并审视新兴技术对公司未来发展的影响。对于西门子PLM业务来说，Tony重点提到了三大技术趋势：首先，增材制造，这将是可能会改变制造业游戏规则的技术。为了应对企业的需求，西门子推出了一个端到端的增材制造软件，覆盖设计、仿真和生产的解决方案；其次，人工智能和机器学习。人工智能作为一项促成科技，需要应用到不同的领域中才能实现价值，而西门子对人工智能的投入，就是不设门槛地吸引最合适的人工智能人才；另外，区块链技术，目前西门子PLM更多是在探索基于区块链的数据安全和存储等。

表现稳健的全球和中国业绩

在西门子2017财报中，其数字化业务达到64亿美金，2016财年的数字化业务营收则为43亿美金。

其中，西门子2017财年的软件收入约为49亿美金，数字化服务营收为15亿美金。

在西门子对未来的预期中，2018-2022财年软件业务的复合年均增长率约为8%，要高于自动化领域3%的复合增长率，更领先于传统电气化业务1-3%的增长率。

西门子是中国最大的外商投资企业之一，在中国已有超过140年历史。目前西门子中国有超过32000名员工，2017年在中国地区收入达到72亿欧元。

具体到西门子PLM业务，目前中国是其全球第三大市场，如果只看软件许可证的增长已是全球排名第一的地区。

为了支撑业务的稳健成长，西门子PLM在中国成立了全球第四大的研发中心，涵盖Teamcenter、NX、CAE、CAM、知识自动化、CTO和系统支持等七大研发项目群。

过去几年，西门子PLM在中国市场的增速连续保持在两位数。2015年超过50%的业务增长源于对LMS的并购，最近两年20%左右的增速则并未计算Mentor收入带来的影响。

中国创新能力需要系统性战略

在世界各国的共识中，以制造业为核心的实体经济是保持国家竞争力和经济健康发展的基础。

制造业作为全球经济竞争制高点，受到了各国政府的高度重视。这给数字化带来了前所未有的发展契机，通过数字化，制造企业能够显著降低成本，提高生产质量、生产灵活性和生产效率，缩短对客户和市场的需求的响应时间，开创全新与创新的业务领域。

在Siemens PLM Software全球高级副总裁兼大中华区董事总经理梁乃明看来：创新是“中国制造2025”的核心驱动，随着新一代信息技术与制造业的深入融合，制造业生产方式、企业组织、产品模式等都将发生巨大变化；而中国创新能力的提升需要系统性战略。

所谓系统性创新，包括产品创新、工艺创新、商业模式创新、创新人才培养等四个层面。过去数十年，产品的创新从逆向工程步入了IPD正向研发、基于模型的系统工程阶段；而工艺创新则从传统的工艺迈向了高端数控机床、增材制造、先进机器人等阶段；商业模式则从提供产品到基于互联网提供服务；人才培养从过去的高度专业化人才进入了IT+OT复合型人才需求时期。

西门子工业软件“中国战略”五大举措

为了帮助中国企业构建系统性创新能力，西门子PLM面向中国市场提出了五大战略举措：

首先，提供涵盖机械、EDA、仿真/试验、大数据分析、制造执行、工厂自动化、工艺工程、协同等一系列核心技术，每一个技术领域西门子PLM均有相应的产品和解决方案支撑；

其次，提供丰富的行业解决方案，以加速制造业转型，包括航空航天和国防、汽车和交通运输、重型机械和工业装备、能源和电力、半导体高科技电子、船舶、医疗机械和医药、消费品和零售业等8大行业；

第三，建立智能制造创新中心，培养智能制造复合型人才。目前，已经与成都、青岛、武汉、东莞、昆山、长沙等地政府合作，共建工业4.0创新中心；

第四，引领技术和战略发展方向，譬如在历届汉诺威工业展上发布代表工业4.0方向的战略，引领企业数字化转型；

第五，培养中国地区的灯塔客户，包括海尔、吉利沃尔沃、12大军工集团、京东方、华为、贝因美、富士康、九牧等等，展示并推广它们应用先进数字化解决方案的成果。

MindSphere3.0战略更新

2017年8月，西门子工业云MindSphere研发中心落地成都，到目前为止已组建了超过100人研发团队。

基于本地的开发，MindSphere成都研发中心已获得两项专利：包括基于机器学习的多层分析模型；基于人工智能异常数据分析的产品性能预测的系统和方法。

Tony在接受记者采访时更新了MindSphere的最新发展情况，在最新推出的MindSphere3.0版本中，部署到了亚马逊AWS平台，并带来一系列升级：

第一，借助于AWS在全球云计算基础设施市场上领先的市场地位，西门子能够帮助更多的客户更好地把自己的数据接入到MindSphere云端；

第二，AWS给MindSphere的可用度、安全性和健壮性都带来了极大的提升。MindSphere 3.0能够借此更好地服务于各行各业，尤其是工业领域的客户；

第三，活跃在AWS上众多的应用开发者、软件公司和ISV为MindSphere注入了强大的活力。来自IT领域、互联网领域的合作伙伴能够帮助快速迭代应用程序，融合来自车间层、设备、IT专业系统等多种数据。

除此之外，MindSphere也与微软云平台Azure达成合作，通过微软云平台Azure使用MindSphere解决方案，双方共同的客户与合作伙伴将能够快速启动工业物联网解决方案的研发和实施。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215613-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm