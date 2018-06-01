国际机器人与智能制造大会吴江开幕

31日，2018年（第四届）中国・苏州国际机器人与智能制造大会在吴江开幕。

据介绍，吴江拥有规模庞大的制造业集群，培育形成了千亿级产业、千亿级企业和千亿级市场，目前全区民营企业数量近6万家、外资企业1900家左右，其中1家世界500强企业、4家中国企业500强、5家中国民营企业500强。去年全区地区生产总值1789亿元，一般公共预算收入183.5亿元，综合经济实力继续位居全国同类区域前列。

近年来，吴江按照高质量发展的要求，紧紧围绕“先进制造业立区、现代服务业兴区”定位，作出了发展智能工业的决策部署，三年多来，我们顺利实施完成了智能工业“155”计划，树立了105家智能工业示范企业、502家试点企业，带动了超过5000家行动企业，拥有省级智能车间51家，引进工业机器人超过4000台，全区工业机器人密度近90台/万人，大大超过全国的平均水平，智能工业整体发展水平走在全省前列。下一阶段，吴江将围绕打造智能工业发展标杆目标，再接再厉、持续发力，全力实施好“五个一”工程，加快打造智能工业的“升级版”，努力实现从率先起跑到全面领跑飞跃。

据介绍，本届大会以“魅力吴江、智创未来”为主题，以机器人和智能制造为媒，为加速集聚高层次人才项目提供了很好的契机和平台。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215614-1.html

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