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3D SYSTEMS发布入门工业级DLP 3D打印机 市场潜力巨大

点评

科技传媒网 南极熊3D打印网 2018-06-01 12:17

2018年5月31日，3D SYSTEMS在上海发布入门工业级DLP 3D打印机FabPro1000。

2018年5月31日，3D SYSTEMS 在上海发布入门工业级DLP 3D打印机FabPro1000。

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不过，在正式发布前，南极熊已经对这款设备进行了简单评测。

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在上海宝山智慧湾科创园3D打印文化博物馆内的这个发布会，坐满了人。南极熊发现，其中有人是看了评测之后，想来现场看看机器，然后希望马上就买的。可见这款DLP 3D打印机的受关注程度。

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有着近30年3D打印经验的3D SYSTEMS 公司SLA全球产品总监Stacie Hoche，从全球角度来分析了低价位光固化3D打印机的总体情况，市场潜力还非常的大。

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Stacie介绍，光固化3D打印机，比起FDM 3D打印机来说，打印的产品质量和成本综合起来，都更有优势。

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对于这款产品的定位，Stacie认为相较于现有的DLP设备FabPro1000兼具品质和价格的优势（售价5万元左右），具有非常明显的性价比。

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FabPro 1000的打印速度极快，同时可确保高质量部件的精度和表面光洁度，其优势在于小批量、小部件的原型制造和一系列材料的直接 3D 生产。通过 3D Sprint 软件准备供打印的文件、自动计算支撑、手动优化以及管理和统计打印作业，操作轻松易学。更换打印托盘和切换材料十分容易，只需两步即可完成后处理过程。Finishing Kit后处理工具包让整个操作过程十分容易上手。

在此次发布会上，Stacie特别强调了FabPro1000出色的稳定性，在研发过程中3D Systems所做的可靠性测试次数达到了新高。相应地，FabPro1000的售后服务十分给力，提供设备更换保障。

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南极熊对3D SYSTEMS 公司SLA全球产品总监Stacie Hoche进行了采访。作为一个有着近30年产品经验的3D打印业界元老，Stacie见证了3D打印技术，特别是光固化3D打印技术的发展历程。

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她认为，从实际的商业使用上说，全球范围，每年光固化技术3D打印出来的产品，在众多的技术工艺中，是应用最为成熟最为广泛的。近年来火热的Carbon连续液面打印技术（CLIP）、光固化陶瓷粉/金属粉打印技术，为光固化3D打印这个技术路线拓宽了应用界限。未来，随着材料技术的进步，相关的树脂材料性能会越来越好，甚至会逐渐达到注塑级别的性能。那时候，大规模个性化定制生产将会实现。这将是一个伟大的变革。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215617-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印3D打印机

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