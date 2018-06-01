Voodoo Manufacturing和ACEO推出新型功能性3D打印材料

Voodoo Manufacturing作为先进的3D打印服务机构之一，拥有自动化3D打印工厂和大幅面服务。然而，该平台确实有一个限制-它几乎完全提供PLA，这意味着无法满足具有高性能材料要求的客户的需求。然而，Voodoo Manufacturing现在正在提供两种新材料，包括高性能PET-G和TPU。

据悉，PET-G（聚对苯二甲酸乙二醇酯）是一种多用途材料，它具有食品安全性并可用于医疗应用，其高耐化学性和耐高温性使其成为机械应用的理想选择。TPU（刚性热塑性聚氨酯）是一种非常耐用的材料，非常适合频繁或持续磨损和冲击的部件，如支架、紧固件、手机外壳和替换垫圈。

这两种新材料的推出使Voodoo Manufacturing公司能够进入更广阔的市场，包括机器人、航空航天、汽车、消费电子等领域的应用。服务商正在使用这些材料为其机器人3D打印工厂构建组件，并且一直与客户密切合作以测试新材料。试验测试材料的一位客户是JASPER发动机公司，该公司对天然气和柴油发动机、变速箱以及其他电动机和零部件进行再制造。JASPER使用PET-G为凸轮轴组件中的磁性同步轮制造防护罩。Voodoo Manufacturing与该公司合作优化部件，使其能够在清洁过程中承受多次热量和化学处理。

“我们很高兴推出这些新材料，因为它们让我们更接近与生产级零件注塑成型的竞争对手，”Voodoo Manufacturing首席执行官兼联合创始人Max Friefeld说。“借助这些新材料，我们能够接触到新的受众，尤其是那些拥有较高温度和耐用性要求的工程项目的客户。”

据悉，PET-G有黑色、白色或冷灰色，而刚性TPU则有黑色或白色。自定义颜色也可通过联系Voodoo Manufacturing获得。

此外，瓦克化学股份有限公司的3D打印有机硅领先品牌ACEO也推出了新材料。

该品牌不久前推出了多种材质的硅胶3D打印，现在又增加了一种新的硅胶材料以增加混合效果。ShA20硅胶有多种颜色和硬度。肖氏硬度20有蓝色、肤色、黑色、红色、白色和灰色可供选择，肖氏硬度A 30、40和60有蓝色、肤色、半透明、黑色、红色、白色和灰色。

新材料可用于解剖模型和各种其他应用。ACEO还为各种应用提供各种其他有机硅材料。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215618-1.html

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