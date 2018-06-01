户用光伏缘何成村民致富的“标配”？

2016年末兴起的光伏贷，调动了广大农户安装分布式光伏的积极性，2017年也随之成为户用光伏发展史上的大年。将闲置屋顶“变现”，在农村成了一件既时髦又实惠的事

从绿色钢城莱芜，到风筝之都潍坊，再到胶东重镇烟台，科技新闻记者上周走访山东三市，调研当地光伏产业发展情况。采访中记者发现，随着专业贷款产品的出现，分布式光伏正加速走进千家万户，成为村民致富的捷径，而在国家政策的推动下，无论普通家庭还是工商企业，都在抢抓政策机遇将屋顶“变现”，光伏产业在新旧动能转换中扮演的角色愈发厚重。

2016年末兴起的光伏贷，调动了广大农户安装分布式光伏的积极性，2017年也随之成为户用光伏发展史上的大年。将闲置屋顶“变现”，在农村成了一件既时髦又实惠的事。

7年就能回本

上个月初，从烟台市区一家国企退休的仲玉芬，回到老家莱州准备安度晚年。

在莱州西南角的仲家沟村，仲玉芬有两栋大瓦房和一个大院子，刚回家没几天，就有当地街道办的朋友找到她，建议抓紧把屋顶装上光伏，因为村里还有“名额”。

虽然仲玉芬对此了解甚少，但对生活在仲家沟村的人们来说，装光伏已经不是件新鲜事。村民仲存礼向记者回忆，早在2016年下半年，村里就有零星的屋顶装上了光伏板，而去年春节后，进村推销光伏的人越来越多，富户是他们的重点目标。

“也到我们家来过，说家里屋顶上都装满的话，需要9万多，必须一次性付清，但我们刚给孩子在县城买了房，拿不出这么多钱来。”仲存礼说，当时推销员的介绍还蛮有吸引力的，按照他们的说法，户用光伏的年化收益率能超过15％。

户用光伏产生收益的原理，主要是发电卖给电网产生的利润。据了解，为推动户用光伏发展，国家从2013年起就对并网电价采取了补贴措施，省里也补过一些，最高时每度电的并网价格超过1元，经过多年调整，如今每度也有0．75元。

仲存礼家的房顶面积，可以装10KW的光伏板，按年均发电量1．3万度测算，年收益约为1万元，而按照国家政策，从光伏并网开始执行的并网电价，可以稳定20年不变，而以此测算，只要7年就可以收回成本。

如今，在山东的广大农村地区，定期存款仍是老百姓最主要的理财方式，不少人至今拒绝办理银行卡，必须要看到存折上白纸黑字的本金和收益，才能放心。对他们来说，光伏无疑是真实的，就装在自家院子里，看得见摸得着。

户用光伏大年

25日上午，仲玉芬被朋友拉到了莱州某公司总经理韩波的办公室里，这是当地规模较大的户用光伏经销商，按照韩波的说法，莱州市差不多一半的户用光伏都是他们做的。

聊天中，韩波告诉仲玉芬，如果她家的屋顶和院子都用上，可以装30KW的户用光伏，但最终能否并网，还是要看村里的变压器容量能否允许，而这也是制约户用光伏推广的瓶颈之一。

“在烟台，国家电网允许光伏电站接入容量不能超过村里变压器容量的70％，目前行政村变压器容量约在100KW－400KW不等，所以一般也就装10到40户，再多的话就没法并网了。”韩波介绍。

韩波告诉记者，烟台农村的老百姓相对富裕，所以在银行没有大规模推广光伏贷款之前，很多人就开始转行，进入田间地头向农户推销光伏，他也亲眼见证了许多农户从观望到抢装的过程。

公开数据显示，2015年我国家庭光伏并网用户仅有2万户，2016年新增用户为14．98万户，增幅749％。2017年新增超过50万户，其中山东电网共办理分布式并网11．52万户，占到全国的1／5。

而从装机容量来看，国家能源局数据显示，2017年，全国分布式光伏新增装机量超过18GW，同比增幅超过360％，在新增光伏装机量占比中超过36％。

“对于装光伏，村民的顾虑主要有两个问题，一是一次性投资大，二是担心光伏出现质量问题，去年起，不少银行开始做光伏贷款，最低可以做到零首付，这对户用光伏的普及作用巨大。”

光伏贷引爆市场

据了解，2016年底，国家能源局下发《太阳能发展“十三五”规划》，提出要完善分布式光伏发电创新金融机制，积极推动银行等金融机构与地方政府合作建立光伏发电项目的投融资服务平台。

有统计显示，2017年全国共有60家银行推出了针对光伏的贷款产品，尤以地方农商行最为积极，这对户用光伏普及度低，村民观望情绪较重的地区来说，无疑是一场及时雨。

“莱芜的农村家庭收入普遍不高，让乡亲们一次掏这么多钱出来装光伏，很多人接受不了，所以我们此前主要是把精力放在潍坊，2016年底，莱芜的部分银行开始推出光伏贷款，我们听到消息后很快就注册了这个公司。”

赵春明家住莱芜钢城区辛庄镇纸坊村，是该在该市最早的一批客户，2017年5月，他在莱芜农商银行办理了8万元的零首付贷款，在屋顶安装了10KW户用光伏，去年8月开始并网发电。

如今，赵春明的手机上每隔两个月都会收到短信通知，提示户用光伏的售电款已经打到了银行卡里，不过因为是零首付，所以并网之后的前7年里，所有到账的钱都会优先被用于还贷。不过赵春明并不为此担心，“反正没花钱，放着就放着呗，早晚是自己的。”

像赵春明一样思考问题的村民大有人在，刘海宁介绍，今年前5个月，他们在莱芜安装的户用光伏已有近千户，其中9成都是贷款安装，如今为了鼓励村民安装光伏，他们甚至还制作了写着“光伏银行带头人，低碳环保示范户”的红色牌匾发给客户。

从观望到抢装

据了解，国家2013年就开始推广户用光伏，但为何2016年才会这么火？山东某公司董事长丁文磊告诉记者，除了光伏贷的出现，国家能源局2016年还下发过另一个重要文件，不再限制分布式光伏的建设规模，这也对产业形成了巨大利好。

丁文磊进而表示，按照国家政策规定，分布式光伏的并网电价以并网日为基准，20年内标准不变。但多个消息来源表明，到2020年光伏将实现平价上网，即不需要补贴也能正常盈利，这也意味着享受补贴的窗口期最多还有两年时间，让观望的村民们感受到了时间的紧迫性。

此外，国家电网对单个变压器台区内的户用光伏装机量的控制，也让村民有了抢装的冲动。“目前我省的大多数城市，允许光伏装机容量仍旧不能超过村里变压器总负荷的25％，这意味着一个村里也就不到四分之一的人家能够装上光伏，所以行动慢的只能等变压器扩容后才有可能装上光伏了。”丁文磊介绍。

而在韩波看来，光伏组件价格的大幅下降，也在一定程度上加快了户用光伏的推广。“2016年至今，光伏组件价格下降了20％左右，对村民来说，相当于节省了几万元的开支，而且有些村民并不认为贷款是最好的选择，甚至不少人要求提前还款。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215620-1.html

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