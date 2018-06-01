光伏电站雷雨季特殊天气、特殊地区拒绝施工

20世纪末，联合国组织的国际减灾十年活动中，将防雷电灾害列为了十大最严重自然灾害之一，根据美国海洋大管理局统计资料，雷电造成的伤害已然高于飓风和龙卷风造成的伤害，美国平均每年因雷电造成的死伤人数超过300人。在中国雷电火灾高发地区，每年雷电火灾近万次，造成人员伤亡超3000人，直接经济损失达几十亿甚至上百亿，每逢六月，预防雷电灾害都成为相关政府部门狠抓的重点，雷电灾害也给光伏行业带来了不小的困扰，不管是夏季施工还是电站安全，都面临着许许多多的挑战。

雷雨施工需谨慎，特殊场地需避免雷雨天气施工

如果说其他行业雷雨天施工必须做足一定的防范措施，那么对于光伏项目，许多应用场景下的光伏项目应当避免雷雨天施工，如渔光互补项目、水面电站、山地电站、屋顶项目等。相比于其他项目，雷击容易发生在土壤电阻率较小和土壤电阻率变化明显的地方。有金属矿床的地区、河床、地下水出口处、山坡与稻田接壤处、山坡和山脚下、河边、湖边、海边、低洼地区和地下水位高的地方，都是容易遭受雷击的地方。孤立的铁塔、烟囱等高大建（构）筑物，也容易遭受雷击。因此在夏季雷雨天气，尤其是在上述雷电偏爱地形，应当尽可能少的出现，尽量避免接触支架等金属物品。在屋顶等项目的设计阶段也要避免搭建过高的支架，让本身相对安全的屋顶打了个“引雷器”，造成雷击事件。

根据《1998－2009年全国雷电灾害汇编》统计近12年全国雷击人员伤亡事故，总共发生5731起。其中有74％雷电伤人事件发生在农村城镇，这与光伏电站常在地区不谋而合，发生雷击人事件中一半人会导致死亡，受伤人类型中男女比例约为3：1，雷电致人死亡人员类型中男女比例约为1：1。在乡村发生雷击人身伤亡事故较为严重的省份有广东、海南、福建、四川、贵州、安徽、江西等省份，西北则是比较少。根据这份统计，因雷击环境多发生在户外，直接雷击成为所有雷击伤害类型之首，占据82％，这与光伏项目施工场地多附近无遮挡物，无高层建筑所处环境吻合。其次分别是接触电压和旁侧闪击分别占据8％和3％，同时雷电导致的爆炸、 物体砸落或雷击引起房屋倒塌也成为不少人丧命的元凶。

全国哪些地区更容易更容易被雷“劈”

全国53年平均雷暴日数分布图

卫星观测10年得到的全国平均闪电密度分布图

雷电活动基本上随着纬度增加而减少，陆地地区普遍大于同纬度海洋地区，潮湿地区普遍大于同纬度干旱地区，高原地区也会大于同纬度的其他地区，会因为地形的抬升使得雷暴更容易发生。

全国重大雷电灾害主要分布在东南地区和华北地区，形成一南一北的两个明显的雷灾中心区。雷灾在南方集中在浙江――江西――广东，呈带状分布。在北方集中在山东和河南，呈圆形分布，北区以平原为主，南区以山地为主。全国重大雷电灾害在东部比西部更严重，主要原因是社会状况尤其是经济水平存在差异，经济相对发达的东部地区发生重大雷电灾害的可能性较大。西南地区的雷电灾害也比较严重，成为仅次于两大雷灾中心区的第三雷灾区。整个广大的西北地区是全国雷电灾害最轻的地区。

电站安装避雷针就安全了吗？小心避雷成“引雷”

避雷针实际上是引雷针（接闪器），当光伏电站设置避雷针后，会把周边的雷引导到此处入地，这样就可以起到保护作用，接地引下线和接地装置将雷电流引入地下的每一个环节都不能出现问题，才能实现避雷效果。然而现实中避雷针和避雷带由于年久而产生锈蚀、倒伏、与电话线、网线缠绕等情况普遍存在，一旦发生雷击损失惨重。避雷针出现了断裂、老化、安装不到位、对地电阻不达标等，不仅不能避雷，还会“引雷上身”，增加遭受雷击的几率。因此，光伏电站等场所的避雷设施必须定期检修，检修周期不能大于一年。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215621-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm