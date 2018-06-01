2018年中国服务型制造行业发展现状及对策分析

关于服务型制造的内涵，国内外尚未形成统一的定义，与之相关联的概念还有制造业服务化、生产性服务业。这几个概念之间既有联系也有区别，联系在于都是制造业与服

党的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，必须坚持质量第一、效益优先，加快建设制造强国，促进我国产业迈向全球价值链中高端。服务型制造是知识经济和信息时代制造与服务融合发展的新型产业形态，发展服务型制造是重塑我国制造业价值链，推动产业升级的有效途径。以产业技术创新为引领，以智能制造、服务型制造发展模式创新为两翼，促进“互联网+”制造业、制造业与服务业融合互动发展，将为早日建成制造强国，加快转变发展方式，壮大经济发展新动能奠定坚实基础。

一、高度重视发展服务型制造对我国产业升级和经济转型的重大战略意义

（一）服务型制造是知识经济和信息时代全球制造业创新发展的重要方向

服务型制造是制造业创新发展的重要模式，是制造与服务深度融合、协同发展的新型产业形态。关于服务型制造的内涵，国内外尚未形成统一的定义，与之相关联的概念还有制造业服务化、生产性服务业。这几个概念之间既有联系也有区别，联系在于都是制造业与服务业深度融合演化的结果，区别在于定义的视角不同。“服务型制造”的核心是制造业的转型升级和竞争力提升。即制造业企业为更好地满足客户需求，从差异化竞争战略出发，通过创新商业模式、优化生产组织和运营管理，不断增加服务要素在投入和产出中的比重，从生产型制造为主向“制造+服务”转型，从单纯提供产品向提供“产品+服务”整体解决方案转变，从而延伸和提升价值链，提高市场占有率和国际竞争力。“制造业服务化”更多被认为是制造企业从以生产产品为中心向以提供服务为中心演变的动态变化过程。在这一过程中，制造业的功能进一步拓展，制造商销售的是产品的功能或服务，而不是产品本身。制造业服务化体现出服务在制造业的投入和产出中地位越来越重要的趋势。“生产性服务业”是指为生产者而非最终消费者提供服务的行业，是与制造业直接相关的配套服务业，包括基本的生产服务、嵌入到制造业价值链的生产服务和为生产性服务业提供的服务。这三个概念体现出制造与服务相互影响、相互作用、融合发展，进而推动产业结构向高级化演变的规律。其中制造业服务化是制造业动态演变的重要趋势，在这一趋势下，制造企业实现了由生产型制造向服务型制造的成功转型，进一步强化了竞争优势；其中有一部分制造企业将自身形成的服务能力和优势服务资源裂变出来，面向全社会提供专业化社会化的服务，进而发展为生产性服务业。

知识型服务业和信息通信技术的加速发展是服务型制造创新发展的重要引擎。从世界制造业发展的实践看，发达国家领先制造企业从20世纪八九十年代开始向服务型制造的战略转型，进入新世纪以来，随着现代知识型服务业的快速发展和信息通信技术的加速渗透应用，呈现加速发展态势，目前行业领先制造企业均已完成服务型制造的转型，服务收入占总营收的比重超过了1/3，有的甚至高达60%―70%。特别是移动互联网、大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术的创新发展与融合应用，使得制造企业与产业链上下游以及终端消费者之间的距离大大缩短，及时响应和互动性大大增强。企业可以借助互联网和大数据平台整合利用协作企业和客户的资源、信息、数据等进行创新，由此催生出网络协同研发、协同制造、智能化供应链管理、在线监测和远程诊断、大规模个性化定制、基于智能产品的智能服务等一系列服务型制造新模式。制造业也在这一多维度创新中创造了新的服务内容、服务方式、供应链和与客户互动的方式，形成了新型服务交付系统。制造业的面貌正在被重塑。从产业链外部看，制造业朝着更加专业化、智能化、个性化，质量高、响应快、成本低、生产柔性、环境友好的方向升级；从制造业内部看，制造企业之间的分工更加深化，企业之间的联系更加紧密、共享资源和相互提供服务，形成服务型制造网络，实现资源的动态整合和高效集成。近年来，各国对以高附加值的服务构建制造业创新发展的新增长极均表现出极大的关注。如美国大力支持发展基于工业互联网的智能化服务，欧盟提出发展“高附加值的欧洲制造”和“以知识为基础的工厂”，德国推动实施“工业4.0”和“智能服务世界战略计划”等均是如此。

（二）发展服务型制造是促进我国产业迈向全球价值链中高端、重塑竞争新优势的有效途径

发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络。从制造业价值链演变的趋势看，以简单劳动为代表的加工制造环节在制造业价值链中的份额不断降低，而研发、设计、服务等更多依赖于增长的人力资本和显性或隐性知识、以高级生产要素为主体的非直接制造环节，则表现出远高于生产环节的附加价值和价值创造能力。如根据美国波士顿市场研究公司的调查，当产品销售与售后服务所带来的营业收入之比是76∶24时，它们所产生的利润之比却是55∶45，几乎相等。我国制造业发展面临创新能力不强、产品附加值低等一系列问题，服务型制造对于中国制造业变革的意义，在于可以系统性拓展和提升中国制造的产业价值链。通过增加对整个价值链上影响最大的知识性服务要素的投入，提高整体盈利能力，同时带来制造业内部结构优化重组、产业链高效整合、效率改进和管理提升，促进中国制造业真正的升级。从这个意义上讲，发展服务型制造不是“去制造业”，更不会动摇制造业的根基，相反，它将以一种新的方式重塑我国制造业竞争优势。

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