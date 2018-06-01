今日看点：2023年全球3D打印市场规模将达318.63亿美元

如今，各国都在尝试3D打印建筑，中国在这方面走在了世界的前列，荷兰的埃因霍温市将于明年建造第一座3D打印混凝土房屋。

6月1日消息， 如今，各国都在尝试3D打印建筑，中国在这方面走在了世界的前列，荷兰的埃因霍温市将于明年建造第一座3D打印混凝土房屋。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？

2023年全球3D打印市场规模将达到318.63亿美元

根据P＆S市场研究公司发布的3D打印市场研究报告，到2023年，全球3D打印市场预计将达到318.63亿美元。这与3D打印相关的主要优势包括成本效益、单步制造工艺以及易于开发定制产品，3D打印技术的采用预计将在未来几年增加。

在组件的基础上，3D打印市场分为打印机、材料、软件和服务。在所有这些类别中，2017年，3D打印机在3D打印市场占有最大的市场份额，占全球销量的45％以上。这可归功于3D打印机的优势，例如易于开发具有复杂设计的产品、实现大规模定制和成本效益。

研究团队获300万美元资助以研究金属3D打印

悉尼新南威尔士大学（UNSW）的科学家与澳大利亚、美国的其他几所大学的科学家之间形成了研究和推进金属3D打印的合作伙伴团队。该团队刚刚获得300万美元的政府补助。

这笔赠款是由悉尼大学领导的一项增材制造计划颁发的，计划对未来的工厂进行改造。澳大利亚国防工业部长Christopher Pyne议员宣布了该项目，并表示将有助于促进该国在多学科大学研究计划（MURI）中的作用，该计划由美国国防部管理。

科学家3D打印第一批人造眼角膜 有望无限供应

一项发表在《实验眼科研究》上的研究成果表明，来自健康供体角膜的干细胞（人类角膜基质细胞）与海藻盐酸和胶原蛋白混合在一起，能够形成一种可以打印的“生物墨水”溶液。

然后用一台简易操作的3D生物打印机，把生物墨水挤压成人类角膜的形状直接印刷就可以，整个过程不到十分钟。

Connon教授说，目前，3D打印角膜正准备进行安全测试，至于真正用于人体角膜移植，可能还需要几年时间的考验，不过，研究确实表明，使用患者眼睛数字模型进行角膜打印是可行的，并且这种生物打印技术很可能解决未来世界范围内的眼角膜短缺问题。

研究员开发出基于位图的高度详细解剖模型的新3D打印技术

众所周知，医生需要MRI和CT扫描来进一步评估和诊断医疗状况。这些扫描通过一系列切片产生高分辨率图像，这些切片显示人体内结构的细节，然后可以将其打印成详细的物理模型。

但不幸的是，这些图像非常详细，以至于需要进行3D打印的部分必须与周围的组织隔离，然后转换为表面网格。虽然计算机可以在自动阈值处理过程中快速完成此操作，但它可能会夸大或过度夸大对象的大小，并且会清除重要细节。

现在，研究团队开发的一种新型3D打印技术可以让这些医疗扫描轻松快速地转化为高度详细的3D打印模型，并且成本更低。

荷兰也开始打房子，将建造五座适宜居住的3D打印混凝土房屋

如今，各国都在尝试3D打印建筑，中国在这方面走在了世界的前列，荷兰的埃因霍温市将于明年建造第一座3D打印混凝土房屋。

这个项目，被称为“里程碑项目”，因为所有的房屋都将投入使用。该项目由五个3D打印的房屋组成，第一座房子将是一个单层住宅，预计2019年中期可供使用，其他四座将为多层住宅。混凝土结构将复合所有常规建筑物的规定，并将满足当今居住者在舒适性、布局、质量和价格方面的要求。

Solukon发布用于3D打印的新型压榨系统

用金属进行3D打印完全取决于强度和耐用性。虽然它最初只属于超级工业领域，但今天几乎任何人都有兴趣用各种各样的金属材料制造物品。许多公司还承担了生产和管理用于航空航天、汽车、医疗等诸多动态领域的金属粉末的专业性。现在，德国Solukon Maschinenbau GmbH公司宣布将推出一款新的产品，用于他们的压榨系统生产线。

SFM-AT200将帮助工业客户进一步使用金属进行3D打印，因为它们可以方便地自动移除/处理融合系统打印床上留下的未熔化粉末。这种新系统的尺寸为300 x 300 x 230毫米（11.8 x 11.8 x 9.1英寸），设计时考虑到了小尺寸，能够通过旋转和无振动材料消除来自零件和床的所有内部区域的不需要的金属粉末。SFM-AT200内衬不锈钢，可用于加工钛、铝合金等等。不仅如此，移除的电力可以安全回收。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215625-1.html

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