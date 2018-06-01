黑臭水体治理改写游戏规则 下半场掘金路在何方

水污染防治快速发展，黑臭水体治理成为多路资本融合的高速公路。可以预见到，随着政策和制度红利预期将大规模释放，大数据和智能化的渗透、装备制造和总结解决方

水污染防治快速发展，黑臭水体治理成为多路资本融合的高速公路。可以预见到，随着政策和制度红利预期将大规模释放，大数据和智能化的渗透、装备制造和总结解决方案升级，黑臭水体治理将迎来黄金发展时期。

黑臭水体治理改写游戏规则下半场掘金路在何方

伴随着水污染防治不断发展壮大，黑臭水体治理行业也在快速崛起，上下游企业已经从业务布局之间的竞争向治理效率与服务质量的竞争方向转变。从体量上来讲，黑臭水体治理的增长速度是绝无仅有的。有研究机构人士表示，预计黑臭水体治理在未来三年将会释放出超过1000亿市场空间。而以PPP项目为例，黑臭水体的PPP项目投资规模达到2000亿元左右。

近来，随着水污染防治、生态环境监测等领域的政策连续出台，业界对黑臭水体治理将发生重大变革的预期已越来越强烈。除此之外，市场的新变化也给黑臭水体治理产业带来了巨大改变，越来越多的新兴治水企业开始竞相涌入，并依托自身在水污染防治、大数据等方面的优势，专攻黑臭水体治理技术、整体解决方案、项目运维市场。

而在政策和市场的双重作用之下，传统自主水企如何在愈加激烈的竞争中保持发展，成为人们关注的焦点。在日前召开的世环会上，黑臭水体治理再次成为热点话题。不论是碧水源、环能科技、博世科、北控水务等这样的水环境治理企业，还是东方园林、南方泵业、聚光科技、兴源环境等这样的上下游供应商，以及赛莱默、苏伊士这样的国际巨头，都在黑臭水体产业链领域集中发力，相继推出一系列新技术、新产品。

新的技术、新的需求、新的参与者，这一切都在改变着已有的黑臭水体治理行业的游戏规则，更加迅速地推进整体产业链的转型升级、优胜劣汰。但另一方面，数字化与黑臭水体也在进行着深度融合。当前水污染防治智慧化、精准化、专业化的特征说明黑臭水体治理产业进入到了创新的风口期。这也是黑臭水体治理行业创新转型的重大机遇期。

展望未来，信息技术与黑臭水体的融合是一个重要的发展趋势。不论是传统平台型企业还是新兴的跨界者，都在将水处理装备制造、水环境治理解决方案以及智能化管理作为重要抓手。而在这过程中，新老治水企业将相互竞争，同时也将相互促进、相互合作，推动整个产业转型升级、加快发展。

可以肯定的说，黑臭水体治理市场的放开，必然会对现有产业格局带来改变，将加剧自主品牌水处理企业的新一轮竞争，或许很快就会有一部分品牌被淘汰出局。随着产业竞争形态发生蜕变，本土品牌向上的时间窗口将将进一步压缩，随之而来的是产业必将发生重大的资源、资本和利益的重塑，深度整合即将到来。但这对现在中国黑臭水体治理行业来说也不失为一件好事儿，优胜劣汰之后，剩余的那些优质品牌才能有机会与其他竞争者正面对决。

作为治水提质增效崛起的新兴板块，黑臭水体治理行业在经历了从无到有，直至今日发展成为水污染防治的基础，黑臭水体治理市场份额也正呈现向龙头企业聚集的趋势。未来会把重点放在水生态系统修复、跨流域治理方面，目前已经投资一大批黑臭水体治理关键核心技术领域，相继在水质监测设备、整站式综合服务、系统修复等方面取得创造性成果。

正如有业界观点指出，黑臭水体治理将经历从原来的深耕到融合，然后到创新的三个阶段。所谓深耕就是上下游企业要把自己的主业做好，未来其实黑臭水治理不是一个孤立的行业，我们在发展主业的同时还要建立起生态圈，比如说治水同期带来的污泥处理、水处理设备、工程建设，还有商业智能化等方面，其实机会无处不在。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215626-1.html

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